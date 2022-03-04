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Челябинская область
https://ria.ru/20220304/tseny-1776478386.html
Челябинский губернатор поставил задачу не допустить роста цен на продукты
Челябинский губернатор поставил задачу не допустить роста цен на продукты - РИА Новости, 04.03.2022
Челябинский губернатор поставил задачу не допустить роста цен на продукты
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу не допустить роста цен на продукты питания в регионе, обеспечить постоянный мониторинг цен и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:05
2022-03-04T13:05
экономика
владимир якушев
алексей текслер
челябинская область
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
уфас
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу не допустить роста цен на продукты питания в регионе, обеспечить постоянный мониторинг цен и запасов, в целом область по многим продовольственным запасам обеспечивает себя сама, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор региона Алексей Текслер провел совещание с представителями продовольственного рынка в регионе, где обсуждалась ценовая политика на социально значимые товары агропромышленного комплекса области. По словам главы региона, руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование экономики в условиях санкций и агрессивных мер со стороны Запада."Это актуально и для сферы производства и сбыта продуктов питания… Что касается основных совместных задач, которые стоят перед нами в нынешних условиях, первое – это необходимо обеспечить стабильное бесперебойное снабжение продуктами питания, товарами первой необходимости население нашего региона. Необходимо не допустить немотивированного роста цен, обеспечить их постоянный мониторинг и запасов. Также необходимо обеспечить бесперебойную работу всех предприятий агропромышленного комплекса, работу распределительных баз, складов, магазинов и всего ритейла", - сказал Текслер на совещании.Глава региона отметил, что область достаточно подготовлена в аграрном секторе благодаря тому, что еще 15 лет назад начала реализовывать программу импортозамещения, а за последние 8 лет регион смог сформировать устойчивое производство сельхозпродукции и готовых продуктов питания."У нас крупный аграрный регион, по многим продовольственным позициям мы обеспечиваем себя сами. Мониторим складские запасы. Отдельным товарным позициям уделим особое внимание. Вместе с УФАС и федеральным правительством будем следить за ценами. Важно предотвратить необоснованный рост цен", - пояснил губернатор в своем аккаунте в Instagram.В министерстве сельского хозяйства региона РИА Новости пояснили, что Челябинская область входит в первую десятку регионов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц, так, регион находится на 1-м месте по производству макаронных изделий, на 2-м - по производству муки, на 3-м - по производству круп по итогам 2021 года."Минсельхоз России неоднократно отмечал, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном, хлебом, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами… Ажиотажного спроса на продукты в настоящее время не фиксируется, так как в основных федеральных ритейлах созданы запасы продукции по социально-значимой группе товаров. В целях сдерживания цен до конца марта из федерального бюджета планируется довести до регионов дополнительные субсидии для хлебопеков (2,5 миллиарда рублей), а летом – для животноводов на закупку кормов (не менее 10 миллиардов рублей)", - сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.Он добавил, что в настоящее время аграрии осваивают средства, выделенные по решению губернатора региона хозяйствам, пострадавшим от прошлогодней засухи: 300 миллионов рублей на закупку кормов, ещё 105 миллионов рублей на эти цели были выделены из федерального бюджета.Как ранее сообщал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, одна из главных тем, которые власти должны взять на строгий контроль, — это цены на продовольственные и непродовольственные товары. "В условиях нынешней геополитической обстановки, санкций в отношении нашей страны, необходимо исключить ситуации необоснованного роста цен, особенно на товары первой необходимости, пресечь попытки недобросовестных продавцов нажиться на ситуации", - цитирует пресс-служба слова полпреда Якушева.
https://ria.ru/20220304/fas-1776449684.html
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экономика, владимир якушев, алексей текслер, челябинская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), уфас
13:05 04.03.2022
 
Челябинский губернатор поставил задачу не допустить роста цен на продукты

Челябинский губернатор Текслер поставил задачу не допустить роста цен на продукты

© AP Photo / LM OteroПокупательница в маске проходит через мясные ряды
Покупательница в маске проходит через мясные ряды - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© AP Photo / LM Otero
Покупательница в маске проходит через мясные ряды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу не допустить роста цен на продукты питания в регионе, обеспечить постоянный мониторинг цен и запасов, в целом область по многим продовольственным запасам обеспечивает себя сама, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор региона Алексей Текслер провел совещание с представителями продовольственного рынка в регионе, где обсуждалась ценовая политика на социально значимые товары агропромышленного комплекса области. По словам главы региона, руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование экономики в условиях санкций и агрессивных мер со стороны Запада.
"Это актуально и для сферы производства и сбыта продуктов питания… Что касается основных совместных задач, которые стоят перед нами в нынешних условиях, первое – это необходимо обеспечить стабильное бесперебойное снабжение продуктами питания, товарами первой необходимости население нашего региона. Необходимо не допустить немотивированного роста цен, обеспечить их постоянный мониторинг и запасов. Также необходимо обеспечить бесперебойную работу всех предприятий агропромышленного комплекса, работу распределительных баз, складов, магазинов и всего ритейла", - сказал Текслер на совещании.
Глава региона отметил, что область достаточно подготовлена в аграрном секторе благодаря тому, что еще 15 лет назад начала реализовывать программу импортозамещения, а за последние 8 лет регион смог сформировать устойчивое производство сельхозпродукции и готовых продуктов питания.
"У нас крупный аграрный регион, по многим продовольственным позициям мы обеспечиваем себя сами. Мониторим складские запасы. Отдельным товарным позициям уделим особое внимание. Вместе с УФАС и федеральным правительством будем следить за ценами. Важно предотвратить необоснованный рост цен", - пояснил губернатор в своем аккаунте в Instagram.
В министерстве сельского хозяйства региона РИА Новости пояснили, что Челябинская область входит в первую десятку регионов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц, так, регион находится на 1-м месте по производству макаронных изделий, на 2-м - по производству муки, на 3-м - по производству круп по итогам 2021 года.
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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"Минсельхоз России неоднократно отмечал, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном, хлебом, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами… Ажиотажного спроса на продукты в настоящее время не фиксируется, так как в основных федеральных ритейлах созданы запасы продукции по социально-значимой группе товаров. В целях сдерживания цен до конца марта из федерального бюджета планируется довести до регионов дополнительные субсидии для хлебопеков (2,5 миллиарда рублей), а летом – для животноводов на закупку кормов (не менее 10 миллиардов рублей)", - сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.
Он добавил, что в настоящее время аграрии осваивают средства, выделенные по решению губернатора региона хозяйствам, пострадавшим от прошлогодней засухи: 300 миллионов рублей на закупку кормов, ещё 105 миллионов рублей на эти цели были выделены из федерального бюджета.
Как ранее сообщал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, одна из главных тем, которые власти должны взять на строгий контроль, — это цены на продовольственные и непродовольственные товары. "В условиях нынешней геополитической обстановки, санкций в отношении нашей страны, необходимо исключить ситуации необоснованного роста цен, особенно на товары первой необходимости, пресечь попытки недобросовестных продавцов нажиться на ситуации", - цитирует пресс-служба слова полпреда Якушева.
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