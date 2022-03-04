https://ria.ru/20220304/tseny-1776478386.html
Челябинский губернатор поставил задачу не допустить роста цен на продукты
Челябинский губернатор поставил задачу не допустить роста цен на продукты - РИА Новости, 04.03.2022
Челябинский губернатор поставил задачу не допустить роста цен на продукты
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу не допустить роста цен на продукты питания в регионе, обеспечить постоянный мониторинг цен и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:05
2022-03-04T13:05
2022-03-04T13:05
экономика
владимир якушев
алексей текслер
челябинская область
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
уфас
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу не допустить роста цен на продукты питания в регионе, обеспечить постоянный мониторинг цен и запасов, в целом область по многим продовольственным запасам обеспечивает себя сама, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор региона Алексей Текслер провел совещание с представителями продовольственного рынка в регионе, где обсуждалась ценовая политика на социально значимые товары агропромышленного комплекса области. По словам главы региона, руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование экономики в условиях санкций и агрессивных мер со стороны Запада."Это актуально и для сферы производства и сбыта продуктов питания… Что касается основных совместных задач, которые стоят перед нами в нынешних условиях, первое – это необходимо обеспечить стабильное бесперебойное снабжение продуктами питания, товарами первой необходимости население нашего региона. Необходимо не допустить немотивированного роста цен, обеспечить их постоянный мониторинг и запасов. Также необходимо обеспечить бесперебойную работу всех предприятий агропромышленного комплекса, работу распределительных баз, складов, магазинов и всего ритейла", - сказал Текслер на совещании.Глава региона отметил, что область достаточно подготовлена в аграрном секторе благодаря тому, что еще 15 лет назад начала реализовывать программу импортозамещения, а за последние 8 лет регион смог сформировать устойчивое производство сельхозпродукции и готовых продуктов питания."У нас крупный аграрный регион, по многим продовольственным позициям мы обеспечиваем себя сами. Мониторим складские запасы. Отдельным товарным позициям уделим особое внимание. Вместе с УФАС и федеральным правительством будем следить за ценами. Важно предотвратить необоснованный рост цен", - пояснил губернатор в своем аккаунте в Instagram.В министерстве сельского хозяйства региона РИА Новости пояснили, что Челябинская область входит в первую десятку регионов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц, так, регион находится на 1-м месте по производству макаронных изделий, на 2-м - по производству муки, на 3-м - по производству круп по итогам 2021 года."Минсельхоз России неоднократно отмечал, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном, хлебом, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами… Ажиотажного спроса на продукты в настоящее время не фиксируется, так как в основных федеральных ритейлах созданы запасы продукции по социально-значимой группе товаров. В целях сдерживания цен до конца марта из федерального бюджета планируется довести до регионов дополнительные субсидии для хлебопеков (2,5 миллиарда рублей), а летом – для животноводов на закупку кормов (не менее 10 миллиардов рублей)", - сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.Он добавил, что в настоящее время аграрии осваивают средства, выделенные по решению губернатора региона хозяйствам, пострадавшим от прошлогодней засухи: 300 миллионов рублей на закупку кормов, ещё 105 миллионов рублей на эти цели были выделены из федерального бюджета.Как ранее сообщал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, одна из главных тем, которые власти должны взять на строгий контроль, — это цены на продовольственные и непродовольственные товары. "В условиях нынешней геополитической обстановки, санкций в отношении нашей страны, необходимо исключить ситуации необоснованного роста цен, особенно на товары первой необходимости, пресечь попытки недобросовестных продавцов нажиться на ситуации", - цитирует пресс-служба слова полпреда Якушева.
https://ria.ru/20220304/fas-1776449684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир якушев, алексей текслер, челябинская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), уфас
Челябинский губернатор поставил задачу не допустить роста цен на продукты
Челябинский губернатор Текслер поставил задачу не допустить роста цен на продукты
ЧЕЛЯБИНСК, 4 мар – РИА Новости. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу не допустить роста цен на продукты питания в регионе, обеспечить постоянный мониторинг цен и запасов, в целом область по многим продовольственным запасам обеспечивает себя сама, сообщила пресс-служба правительства региона.
Губернатор региона Алексей Текслер
провел совещание с представителями продовольственного рынка в регионе, где обсуждалась ценовая политика на социально значимые товары агропромышленного комплекса области. По словам главы региона, руководством страны поставлена задача обеспечить надежное функционирование экономики в условиях санкций и агрессивных мер со стороны Запада.
"Это актуально и для сферы производства и сбыта продуктов питания… Что касается основных совместных задач, которые стоят перед нами в нынешних условиях, первое – это необходимо обеспечить стабильное бесперебойное снабжение продуктами питания, товарами первой необходимости население нашего региона. Необходимо не допустить немотивированного роста цен, обеспечить их постоянный мониторинг и запасов. Также необходимо обеспечить бесперебойную работу всех предприятий агропромышленного комплекса, работу распределительных баз, складов, магазинов и всего ритейла", - сказал Текслер на совещании.
Глава региона отметил, что область достаточно подготовлена в аграрном секторе благодаря тому, что еще 15 лет назад начала реализовывать программу импортозамещения, а за последние 8 лет регион смог сформировать устойчивое производство сельхозпродукции и готовых продуктов питания.
"У нас крупный аграрный регион, по многим продовольственным позициям мы обеспечиваем себя сами. Мониторим складские запасы. Отдельным товарным позициям уделим особое внимание. Вместе с УФАС
и федеральным правительством будем следить за ценами. Важно предотвратить необоснованный рост цен", - пояснил губернатор в своем аккаунте в Instagram.
В министерстве сельского хозяйства региона РИА Новости пояснили, что Челябинская область
входит в первую десятку регионов России по производству мяса птицы, свинины, куриных яиц, так, регион находится на 1-м месте по производству макаронных изделий, на 2-м - по производству муки, на 3-м - по производству круп по итогам 2021 года.
"Минсельхоз России
неоднократно отмечал, что Россия полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия: зерном, хлебом, мясной и рыбной продукцией, сахаром, растительным маслом и другими ключевыми продуктами… Ажиотажного спроса на продукты в настоящее время не фиксируется, так как в основных федеральных ритейлах созданы запасы продукции по социально-значимой группе товаров. В целях сдерживания цен до конца марта из федерального бюджета планируется довести до регионов дополнительные субсидии для хлебопеков (2,5 миллиарда рублей), а летом – для животноводов на закупку кормов (не менее 10 миллиардов рублей)", - сообщил министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.
Он добавил, что в настоящее время аграрии осваивают средства, выделенные по решению губернатора региона хозяйствам, пострадавшим от прошлогодней засухи: 300 миллионов рублей на закупку кормов, ещё 105 миллионов рублей на эти цели были выделены из федерального бюджета.
Как ранее сообщал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев
, одна из главных тем, которые власти должны взять на строгий контроль, — это цены на продовольственные и непродовольственные товары. "В условиях нынешней геополитической обстановки, санкций в отношении нашей страны, необходимо исключить ситуации необоснованного роста цен, особенно на товары первой необходимости, пресечь попытки недобросовестных продавцов нажиться на ситуации", - цитирует пресс-служба слова полпреда Якушева.