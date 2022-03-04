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В Евросоюзе заблокировали Telegram-каналы Sputnik и RT

В Евросоюзе заблокировали Telegram-каналы Sputnik и RT - РИА Новости, 04.03.2022

В Евросоюзе заблокировали Telegram-каналы Sputnik и RT

В государствах Евросоюза блокируют Telegram-каналы Sputnik и RT, сообщили РИА Новости в пресс-службах этих СМИ. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:12

2022-03-04T15:12

2022-03-04T17:02

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. В государствах Евросоюза блокируют Telegram-каналы Sputnik и RT, сообщили РИА Новости в пресс-службах этих СМИ."Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье" заблокирован в странах Евросоюза", — сказали в Sputnik. "Во многих странах Европы не открываются Telegram-каналы RT DE, RT RU, RT News — в частности, в Германии, Франции, Нидерландах", — заявили представители RT.Блокировка российских СМИ стала одной из санкционных мер после начала российской спецоперации на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточняла, что в первую очередь это коснется RT, Sputnik и их дочерних структур. На территории ЕС уже перестали работать аккаунты этих российских СМИ в TikTok и Instagram, ограничивает доступ и Meta.Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры, заявил руководитель МИД России Сергей Лавров. Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Есть жертвы с обеих сторон.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Владимир Лаврентьев

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