https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776618888.html

День девятый: прогресс по гумкоридорам, ситуация на Запорожской АЭС

День девятый: прогресс по гумкоридорам, ситуация на Запорожской АЭС - РИА Новости, 04.03.2022

День девятый: прогресс по гумкоридорам, ситуация на Запорожской АЭС

Российские военные берут под контроль новые населенные пункты. Третий этап переговоров Украины и России может пройти в субботу или воскресенье, стороны также... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T22:29

2022-03-04T22:29

2022-03-04T22:29

обострение ситуации в днр и лнр

владимир зеленский

рафаэль гросси

игорь конашенков

херсон

донецкая народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

международный комитет красного креста (мккк)

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские военные берут под контроль новые населенные пункты. Третий этап переговоров Украины и России может пройти в субботу или воскресенье, стороны также создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров. Рано утром в пятницу на Запорожской АЭС произошло возгорание.Ход операцииВооруженные силы РФ наступают на широком фронте, действуя смежными флангами с подразделениями ДНР, и освобождают новые населенные пункты, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. Взяты под контроль населенные пункты Пятихатки, Шевченково, Пологи, Гусарка, Новоданиловка и Щербаки.Группировки войск ЛНР и ДНР овладела населенными пунктами Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее, Лозовое, Розовка, Труженка, Знаменовка и Пузатое.Вооруженные силы РФ доставили и передали жителям Херсона 140 тонн продовольствия и медикаментов. Россия будет и дальше оказывать гуманитарную помощь жителям Украины, нуждающимся в поддержке, подчеркнул он.Минобороны РФ также сообщило о готовящейся провокации со стороны украинских националистов в Харькове с участием западных СМИ. "Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он.Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома.Вопрос гуманитарных коридоровСоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что третий этап переговоров Украины и России может состояться в субботу или воскресенье, делегации находятся на прямой связи. При этом, комментируя встречу с российской стороны, Подоляк отметил, что была очень конструктивная обстановка, и хотелось бы, чтобы был какой-то конечный документ. Он также отметил, что обмен пленными между Украиной и Россией - одна из опций переговоров.Подоляк заявил, что стороны создали рабочую группу для организации гуманитарных коридоров. Посредником в организации гуманитарных коридорах является Международный комитет Красного Креста (МККК).В свою очередь член украинской делегации на переговорах с РФ, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что проводить переговоры лидеров России и Украины рано, пока делегации не выработают позиции для обсуждения.В Беловежской пуще на белорусской территории 3 марта состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным.Возгорание на Запорожской АЭСПредставитель пресс-службы Запорожской АЭС Андрей Туз сообщил рано утром в пятницу, что на территории станции произошел пожар. Позже официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что киевский режим предпринял провокацию на уже перешедшей под контроль российских военных атомной станции. Укрывшаяся в учебного-тренировочном комплексе за территорией АЭС диверсионная группа открыла огонь по военнослужащим Росгвардии, которые патрулировали периметр.Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме и отслеживает радиоактивную обстановку, сообщил Конашенков.Позже генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что все системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали и выброса радиации не было.Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/infrastruktura-1776599474.html

https://ria.ru/20220304/razvedka-1776585625.html

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украина

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Петр Попадюк

владимир зеленский, рафаэль гросси, игорь конашенков, херсон, донецкая народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), международный комитет красного креста (мккк), запорожская аэс, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины, в мире