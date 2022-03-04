https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776589532.html

Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине

Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине

Владимир Путин во время телефонного разговора подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:58

2022-03-04T18:58

2022-03-04T20:01

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время телефонного разговора подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут реализованы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением", — говорится в сообщении.Кроме того, на Украине более шести тысяч иностранных граждан, по сути, взяты в заложники — в основном это студенты, которых радикалы используют в качестве живого щита, сказал президент. Попытки людей покинуть районы, контролируемые украинскими силовиками, неонацисты пресекают с помощью оружия, добавил он.При этом, указал глава государства, официальный Киев не выполняет обещания прекратить это варварство. В свою очередь, Запад предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права украинской стороной.На Украине появились наемники из Албании и Хорватии, косовские боевики и даже джихадисты с опытом боевых действий в Сирии, отметил президент. "В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", — подчеркнул он.В свою очередь, Шольц выразил озабоченность из-за активных боевых действий и сообщений о жертвах. Путин призвал канцлера повлиять на Киев, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.По словам российского президента, Москва открыта к диалогу с Киевом, как и со всеми, кто хочет мира на Украине. При этом сохраняется необходимость выполнения всех российских требований: это нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание российского Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР.Стороны выразили надежду, что во время третьего раунда переговоров Киев займет разумную и конструктивную позицию.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

владимир путин, олаф шольц, в мире, россия, украина