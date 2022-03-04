https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776589532.html
Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине
Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине
Владимир Путин во время телефонного разговора подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:58
2022-03-04T18:58
2022-03-04T20:01
владимир путин
олаф шольц
в мире
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_e797ea21054a3e141126d6d7fa15155e.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время телефонного разговора подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут реализованы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением", — говорится в сообщении.Кроме того, на Украине более шести тысяч иностранных граждан, по сути, взяты в заложники — в основном это студенты, которых радикалы используют в качестве живого щита, сказал президент. Попытки людей покинуть районы, контролируемые украинскими силовиками, неонацисты пресекают с помощью оружия, добавил он.При этом, указал глава государства, официальный Киев не выполняет обещания прекратить это варварство. В свою очередь, Запад предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права украинской стороной.На Украине появились наемники из Албании и Хорватии, косовские боевики и даже джихадисты с опытом боевых действий в Сирии, отметил президент. "В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", — подчеркнул он.В свою очередь, Шольц выразил озабоченность из-за активных боевых действий и сообщений о жертвах. Путин призвал канцлера повлиять на Киев, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.По словам российского президента, Москва открыта к диалогу с Киевом, как и со всеми, кто хочет мира на Украине. При этом сохраняется необходимость выполнения всех российских требований: это нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание российского Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР.Стороны выразили надежду, что во время третьего раунда переговоров Киев займет разумную и конструктивную позицию.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
https://ria.ru/20220304/batalony-1776515483.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774498220_353:0:3084:2048_1920x0_80_0_0_cf0bbb6469f3b9d451bd4da6c72dcc9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, олаф шольц, в мире, россия, украина
18:58 04.03.2022 (обновлено: 20:01 04.03.2022)
Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине
Кремль: Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время телефонного разговора подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут реализованы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Подчеркнуто, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением", — говорится в сообщении.
Кроме того, на Украине более шести тысяч иностранных граждан, по сути, взяты в заложники — в основном это студенты, которых радикалы используют в качестве живого щита, сказал президент. Попытки людей покинуть районы, контролируемые украинскими силовиками, неонацисты пресекают с помощью оружия, добавил он.
При этом, указал глава государства, официальный Киев не выполняет обещания прекратить это варварство. В свою очередь, Запад предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права украинской стороной.
"Владимир Путин напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей", — говорится в сообщении.
На Украине появились наемники из Албании и Хорватии, косовские боевики и даже джихадисты с опытом боевых действий в Сирии, отметил президент.
"В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", — подчеркнул он.
В свою очередь, Шольц выразил озабоченность из-за активных боевых действий и сообщений о жертвах. Путин призвал канцлера повлиять на Киев, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.
По словам российского президента, Москва открыта к диалогу с Киевом, как и со всеми, кто хочет мира на Украине. При этом сохраняется необходимость выполнения всех российских требований: это нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание российского Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР.
Стороны выразили надежду, что во время третьего раунда переговоров Киев займет разумную и конструктивную позицию.
"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
1 из 14
Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.
2 из 14
Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.
3 из 14
"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.
4 из 14
После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.
5 из 14
Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.
6 из 14
Житель Счастья радуется освобождению города.
7 из 14
Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.
8 из 14
В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.
9 из 14
Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.
10 из 14
Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.
11 из 14
А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.
12 из 14
Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.
13 из 14
В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.
14 из 14
Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.
1 из 14
Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.
2 из 14
Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.
3 из 14
"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.
4 из 14
После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.
5 из 14
Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.
6 из 14
Житель Счастья радуется освобождению города.
7 из 14
Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.
8 из 14
В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.
9 из 14
Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.
10 из 14
Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.
11 из 14
А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.
12 из 14
Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.
13 из 14
В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.
14 из 14
Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.
Владимир Путин
21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса
и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР
и ДНР
. Рано утром 24 февраля Россия
начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.