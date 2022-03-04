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https://ria.ru/20220304/spetsoperatsiya-1776589532.html
Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине
Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине
Владимир Путин во время телефонного разговора подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:58
2022-03-04T20:01
владимир путин
олаф шольц
в мире
россия
украина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время телефонного разговора подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут реализованы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля."Подчеркнуто, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением", — говорится в сообщении.Кроме того, на Украине более шести тысяч иностранных граждан, по сути, взяты в заложники — в основном это студенты, которых радикалы используют в качестве живого щита, сказал президент. Попытки людей покинуть районы, контролируемые украинскими силовиками, неонацисты пресекают с помощью оружия, добавил он.При этом, указал глава государства, официальный Киев не выполняет обещания прекратить это варварство. В свою очередь, Запад предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права украинской стороной.На Украине появились наемники из Албании и Хорватии, косовские боевики и даже джихадисты с опытом боевых действий в Сирии, отметил президент. "В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", — подчеркнул он.В свою очередь, Шольц выразил озабоченность из-за активных боевых действий и сообщений о жертвах. Путин призвал канцлера повлиять на Киев, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.По словам российского президента, Москва открыта к диалогу с Киевом, как и со всеми, кто хочет мира на Украине. При этом сохраняется необходимость выполнения всех российских требований: это нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание российского Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР.Стороны выразили надежду, что во время третьего раунда переговоров Киев займет разумную и конструктивную позицию.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/ukraina-1776414706.html
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владимир путин, олаф шольц, в мире, россия, украина
18:58 04.03.2022 (обновлено: 20:01 04.03.2022)
 
Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине

Кремль: Путин подробно разъяснил канцлеру ФРГ Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Владимир Путин во время телефонного разговора подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут реализованы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Подчеркнуто, что основная опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые совершают многочисленные военные преступления, используя террористические методы, размещая ударные вооружения в жилых кварталах, цинично прикрываясь гражданским населением", — говорится в сообщении.
Военнослужащие Народной милиции ДНР в селе Николаевка в Донецкой народной республике - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На Украине идет гражданская война между русскими и антирусскими
Кроме того, на Украине более шести тысяч иностранных граждан, по сути, взяты в заложники — в основном это студенты, которых радикалы используют в качестве живого щита, сказал президент. Попытки людей покинуть районы, контролируемые украинскими силовиками, неонацисты пресекают с помощью оружия, добавил он.
При этом, указал глава государства, официальный Киев не выполняет обещания прекратить это варварство. В свою очередь, Запад предпочитает игнорировать нарушения международного гуманитарного права украинской стороной.
"Владимир Путин напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса, на гибель около 14 тысяч человек, в том числе тысяч детей", — говорится в сообщении.
На Украине появились наемники из Албании и Хорватии, косовские боевики и даже джихадисты с опытом боевых действий в Сирии, отметил президент.
"В ходе спецоперации российские военные принимают все возможные меры для сохранения жизни мирных граждан, а информационные вбросы о якобы ведущихся обстрелах Киева и других крупных городов являются грубыми пропагандистскими фальшивками", — подчеркнул он.
Солдаты ВСУ под Киевом - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В украинских городах бесчинствуют нацбатальоны, заявило Минобороны
В свою очередь, Шольц выразил озабоченность из-за активных боевых действий и сообщений о жертвах. Путин призвал канцлера повлиять на Киев, чтобы добиться скорейшего освобождения и безопасной эвакуации иностранцев.
По словам российского президента, Москва открыта к диалогу с Киевом, как и со всеми, кто хочет мира на Украине. При этом сохраняется необходимость выполнения всех российских требований: это нейтральный и безъядерный статус Украины, демилитаризация, денацификация, признание российского Крыма, суверенитета ДНР и ЛНР.
Стороны выразили надежду, что во время третьего раунда переговоров Киев займет разумную и конструктивную позицию.
"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

Жители радуются освобождению города Счастье в Луганской народной республике
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

Люди готовят еду у подъезда жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

Мужчины набирают питьевую воду в различные емкости во дворе жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

Сотрудники международного комитета Красного креста разгружают гуманитарную помощь в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Житель Счастья радуется освобождению города.

Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

Жительница села Приморское в Донецкой народной республике, освобожденного военнослужащими Народной милиции ДНР
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское в Донецкой народной республике
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

Жители села Бугас прячутся от артобстрела в подвале дома
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

Военнослужащий армии ДНР чинит бронетехнику на дороге в селе Бугас
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

Украинский флаг на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
На этой неделе Москва и Киев провели два раунда переговоров. Накануне стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также возможном временном прекращении боевых действий в этом секторе. Стороны создали рабочую группу по этому вопросу.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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