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Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер
Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер - РИА Новости, 04.03.2022
Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер
Российские сенаторы рассматривают первый пакет антисанкционных мер, потом планируются дополнительные, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:42
2022-03-04T16:39
совет федерации рф
валентина матвиенко
политика
экономика
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские сенаторы рассматривают первый пакет антисанкционных мер, потом планируются дополнительные, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сегодня мы принимаем первый пакет (законов), их будет больше", - сказала спикер на заседании палаты в пятницу.
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совет федерации рф, валентина матвиенко, политика, экономика, россия
15:42 04.03.2022 (обновлено: 16:39 04.03.2022)
 
Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер

Матвиенко сообщила, что сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер

© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Госдумы РФ
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Заседание Совета Федерации РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские сенаторы рассматривают первый пакет антисанкционных мер, потом планируются дополнительные, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня мы принимаем первый пакет (законов), их будет больше", - сказала спикер на заседании палаты в пятницу.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 15:18
Совфед одобрил закон о новом этапе амнистии капитала
 
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