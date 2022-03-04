https://ria.ru/20220304/sovfed-1776535942.html

Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер

Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер - РИА Новости, 04.03.2022

Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер

Российские сенаторы рассматривают первый пакет антисанкционных мер, потом планируются дополнительные, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:42

2022-03-04T15:42

2022-03-04T16:39

совет федерации рф

валентина матвиенко

политика

экономика

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские сенаторы рассматривают первый пакет антисанкционных мер, потом планируются дополнительные, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сегодня мы принимаем первый пакет (законов), их будет больше", - сказала спикер на заседании палаты в пятницу.

https://ria.ru/20220304/amnistiya-1776526748.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

совет федерации рф, валентина матвиенко, политика, экономика, россия