https://ria.ru/20220304/sovfed-1776535942.html
Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер
Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер - РИА Новости, 04.03.2022
Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер
Российские сенаторы рассматривают первый пакет антисанкционных мер, потом планируются дополнительные, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:42
2022-03-04T15:42
2022-03-04T16:39
совет федерации рф
валентина матвиенко
политика
экономика
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российские сенаторы рассматривают первый пакет антисанкционных мер, потом планируются дополнительные, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сегодня мы принимаем первый пакет (законов), их будет больше", - сказала спикер на заседании палаты в пятницу.
https://ria.ru/20220304/amnistiya-1776526748.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, валентина матвиенко, политика, экономика, россия
15:42 04.03.2022 (обновлено: 16:39 04.03.2022)
Сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер
Матвиенко сообщила, что сенаторы начали рассматривать первый пакет антисанкционных мер