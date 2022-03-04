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Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России
Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России - РИА Новости, 04.03.2022
Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России
Финский конгломерат SOK, владеющий тремя отелями Sokos в Петербурге и 16 магазинами Prisma, прекращает деятельность в России, сообщает компания. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:25
2022-03-04T14:34
экономика
финляндия
россия
балтия
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Финский конгломерат SOK, владеющий тремя отелями Sokos в Петербурге и 16 магазинами Prisma, прекращает деятельность в России, сообщает компания."SOK принял решение о выходе из бизнеса в России. В состав SOK (в России) входят 16 магазинов Prisma и три отеля Sokos в Санкт-Петербурге, в общей сложности около 1000 сотрудников", - говорится в сообщении.Сокращение бизнеса начнется немедленно, точный график и финансовые последствия в настоящее время оцениваются, уточняется в сообщении.SOK - финская кооперативная организация розничной торговли с головным офисом в Хельсинки. Основана в 1904 году, работает на рынках продуктов питания, потребительских товаров длительного пользования, АЗС, гостиничных и ресторанных услуг. Работает в Финляндии и странах Балтии.
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экономика, финляндия, россия, балтия
14:25 04.03.2022 (обновлено: 14:34 04.03.2022)
 
Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России

Финский конгломерат SOK принял решение о выходе из бизнеса в России

© Fotolia / Pavel ParmenovХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Fotolia / Pavel Parmenov
Хельсинки
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Финский конгломерат SOK, владеющий тремя отелями Sokos в Петербурге и 16 магазинами Prisma, прекращает деятельность в России, сообщает компания.
"SOK принял решение о выходе из бизнеса в России. В состав SOK (в России) входят 16 магазинов Prisma и три отеля Sokos в Санкт-Петербурге, в общей сложности около 1000 сотрудников", - говорится в сообщении.
Сокращение бизнеса начнется немедленно, точный график и финансовые последствия в настоящее время оцениваются, уточняется в сообщении.
SOK - финская кооперативная организация розничной торговли с головным офисом в Хельсинки. Основана в 1904 году, работает на рынках продуктов питания, потребительских товаров длительного пользования, АЗС, гостиничных и ресторанных услуг. Работает в Финляндии и странах Балтии.
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