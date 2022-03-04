https://ria.ru/20220304/sok-1776503659.html
Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России
Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России - РИА Новости, 04.03.2022
Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России
Финский конгломерат SOK, владеющий тремя отелями Sokos в Петербурге и 16 магазинами Prisma, прекращает деятельность в России, сообщает компания. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:25
2022-03-04T14:25
2022-03-04T14:34
экономика
финляндия
россия
балтия
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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Финский конгломерат SOK, владеющий тремя отелями Sokos в Петербурге и 16 магазинами Prisma, прекращает деятельность в России, сообщает компания."SOK принял решение о выходе из бизнеса в России. В состав SOK (в России) входят 16 магазинов Prisma и три отеля Sokos в Санкт-Петербурге, в общей сложности около 1000 сотрудников", - говорится в сообщении.Сокращение бизнеса начнется немедленно, точный график и финансовые последствия в настоящее время оцениваются, уточняется в сообщении.SOK - финская кооперативная организация розничной торговли с головным офисом в Хельсинки. Основана в 1904 году, работает на рынках продуктов питания, потребительских товаров длительного пользования, АЗС, гостиничных и ресторанных услуг. Работает в Финляндии и странах Балтии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, финляндия, россия, балтия
14:25 04.03.2022 (обновлено: 14:34 04.03.2022)
Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России
Финский конгломерат SOK принял решение о выходе из бизнеса в России