https://ria.ru/20220304/sok-1776503659.html

Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России

Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России - РИА Новости, 04.03.2022

Финская корпорация SOK прекращает деятельность в России

Финский конгломерат SOK, владеющий тремя отелями Sokos в Петербурге и 16 магазинами Prisma, прекращает деятельность в России, сообщает компания. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:25

2022-03-04T14:25

2022-03-04T14:34

экономика

финляндия

россия

балтия

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ХЕЛЬСИНКИ, 4 мар - РИА Новости. Финский конгломерат SOK, владеющий тремя отелями Sokos в Петербурге и 16 магазинами Prisma, прекращает деятельность в России, сообщает компания."SOK принял решение о выходе из бизнеса в России. В состав SOK (в России) входят 16 магазинов Prisma и три отеля Sokos в Санкт-Петербурге, в общей сложности около 1000 сотрудников", - говорится в сообщении.Сокращение бизнеса начнется немедленно, точный график и финансовые последствия в настоящее время оцениваются, уточняется в сообщении.SOK - финская кооперативная организация розничной торговли с головным офисом в Хельсинки. Основана в 1904 году, работает на рынках продуктов питания, потребительских товаров длительного пользования, АЗС, гостиничных и ресторанных услуг. Работает в Финляндии и странах Балтии.

https://ria.ru/20220304/autodesk-1776438958.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, финляндия, россия, балтия