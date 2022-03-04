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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/shoygu-1776598355.html
Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах спецоперации
Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах спецоперации - РИА Новости, 04.03.2022
Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах спецоперации
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинформировал в телефонном разговоре генсека ООН Антониу Гутерреша о причинах спецоперации ВС РФ на Украине,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T19:55
2022-03-04T20:11
обострение ситуации в днр и лнр
россия
украина
оон
сергей шойгу
в мире
киев
антониу гутерреш
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинформировал в телефонном разговоре генсека ООН Антониу Гутерреша о причинах спецоперации ВС РФ на Украине, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Сергей Шойгу проинформировал генерального секретаря ООН о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции на территории Украины. Они были вызваны тем, что руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса", - сказали в ведомстве.Министром обороны было отмечено, что переговоры по мирному урегулированию конфликта так и не сдвинулись дальше нулевой отметки. Вашингтон и страны Запада вместо того, чтобы заставить киевский режим прекратить геноцид в отношении населения юго-востока своей страны, начали накачивать Украину оружием и боеприпасами, подготавливая её к разрешению конфликта силовым путём."Поддержка западных стран до такой степени воодушевила Киев, что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием. Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьёзная угроза безопасности России", - сказали в министерстве.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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россия, украина, оон, сергей шойгу, в мире, киев, антониу гутерреш
19:55 04.03.2022 (обновлено: 20:11 04.03.2022)
 
Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах спецоперации

Минобороны России: Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах спецоперации

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинформировал в телефонном разговоре генсека ООН Антониу Гутерреша о причинах спецоперации ВС РФ на Украине, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"Сергей Шойгу проинформировал генерального секретаря ООН о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции на территории Украины. Они были вызваны тем, что руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса", - сказали в ведомстве.
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 19:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин заявил, что Запад восемь лет закрывал глаза на геноцид в Донбассе
Министром обороны было отмечено, что переговоры по мирному урегулированию конфликта так и не сдвинулись дальше нулевой отметки. Вашингтон и страны Запада вместо того, чтобы заставить киевский режим прекратить геноцид в отношении населения юго-востока своей страны, начали накачивать Украину оружием и боеприпасами, подготавливая её к разрешению конфликта силовым путём.
"Поддержка западных стран до такой степени воодушевила Киев, что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием. Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьёзная угроза безопасности России", - сказали в министерстве.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияУкраинаООНСергей ШойгуВ миреКиевАнтониу Гутерреш
 
 
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