19:55 04.03.2022 (обновлено: 20:11 04.03.2022)
Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах спецоперации
Минобороны России: Шойгу проинформировал Гутерреша о причинах спецоперации
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинформировал в телефонном разговоре генсека ООН Антониу Гутерреша о причинах спецоперации ВС РФ на Украине, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.
"Сергей Шойгу проинформировал генерального секретаря ООН о причинах принятия решения по проведению специальной военной операции на территории Украины. Они были вызваны тем, что руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса", - сказали в ведомстве.
Министром обороны было отмечено, что переговоры по мирному урегулированию конфликта так и не сдвинулись дальше нулевой отметки. Вашингтон и страны Запада вместо того, чтобы заставить киевский режим прекратить геноцид в отношении населения юго-востока своей страны, начали накачивать Украину оружием и боеприпасами, подготавливая её к разрешению конфликта силовым путём.
"Поддержка западных стран до такой степени воодушевила Киев, что он объявил о претензиях на обладание ядерным оружием. Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьёзная угроза безопасности России", - сказали в министерстве.