https://ria.ru/20220304/se-1776421808.html

Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы

Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы

Совет Европы создавался на протяжении 25 лет при участии России и жаль, что сейчас эта площадка разрушается, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:31

2022-03-04T09:31

2022-03-04T10:03

совет европы

татьяна москалькова

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Совет Европы создавался на протяжении 25 лет при участии России и жаль, что сейчас эта площадка разрушается, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете."Очень жаль, что разрушается международная площадка, которая создавалась на протяжении 25 лет в рамках реализации программ, в которых Россия участвовала. Мы участвовали, в частности, вместе с Советом Европы в программе по реализации национального проекта в интересах женщин, что затрагивало выработку методик, подходов, по вопросам политической карьеры, участия женщины в социально-политических проектах и противодействия насилия в семье", - сообщила омбудсмен.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220302/vznos-1776074709.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет европы, татьяна москалькова