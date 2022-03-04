https://ria.ru/20220304/se-1776421808.html
Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы
Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы
Совет Европы создавался на протяжении 25 лет при участии России и жаль, что сейчас эта площадка разрушается, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:31
2022-03-04T09:31
2022-03-04T10:03
совет европы
татьяна москалькова
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Совет Европы создавался на протяжении 25 лет при участии России и жаль, что сейчас эта площадка разрушается, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете."Очень жаль, что разрушается международная площадка, которая создавалась на протяжении 25 лет в рамках реализации программ, в которых Россия участвовала. Мы участвовали, в частности, вместе с Советом Европы в программе по реализации национального проекта в интересах женщин, что затрагивало выработку методик, подходов, по вопросам политической карьеры, участия женщины в социально-политических проектах и противодействия насилия в семье", - сообщила омбудсмен.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет европы, татьяна москалькова
09:31 04.03.2022 (обновлено: 10:03 04.03.2022)
Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы
Омбудсмен Москалькова жалеет, что площадка Совета Европы разрушается
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Совет Европы создавался на протяжении 25 лет при участии России и жаль, что сейчас эта площадка разрушается, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Комитет министров Совета Европы
приостановил членство России
в Совете.
"Очень жаль, что разрушается международная площадка, которая создавалась на протяжении 25 лет в рамках реализации программ, в которых Россия участвовала. Мы участвовали, в частности, вместе с Советом Европы в программе по реализации национального проекта в интересах женщин, что затрагивало выработку методик, подходов, по вопросам политической карьеры, участия женщины в социально-политических проектах и противодействия насилия в семье", - сообщила омбудсмен.