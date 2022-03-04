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Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы
Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы
Совет Европы создавался на протяжении 25 лет при участии России и жаль, что сейчас эта площадка разрушается, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:31
2022-03-04T10:03
совет европы
татьяна москалькова
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Совет Европы создавался на протяжении 25 лет при участии России и жаль, что сейчас эта площадка разрушается, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете."Очень жаль, что разрушается международная площадка, которая создавалась на протяжении 25 лет в рамках реализации программ, в которых Россия участвовала. Мы участвовали, в частности, вместе с Советом Европы в программе по реализации национального проекта в интересах женщин, что затрагивало выработку методик, подходов, по вопросам политической карьеры, участия женщины в социально-политических проектах и противодействия насилия в семье", - сообщила омбудсмен.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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совет европы, татьяна москалькова
09:31 04.03.2022 (обновлено: 10:03 04.03.2022)
 
Москалькова заявила о разрушении площадки Совета Европы

Омбудсмен Москалькова жалеет, что площадка Совета Европы разрушается

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Главное здание Совета Европы в Страсбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Совет Европы создавался на протяжении 25 лет при участии России и жаль, что сейчас эта площадка разрушается, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете.
"Очень жаль, что разрушается международная площадка, которая создавалась на протяжении 25 лет в рамках реализации программ, в которых Россия участвовала. Мы участвовали, в частности, вместе с Советом Европы в программе по реализации национального проекта в интересах женщин, что затрагивало выработку методик, подходов, по вопросам политической карьеры, участия женщины в социально-политических проектах и противодействия насилия в семье", - сообщила омбудсмен.
Читайте полный текст интервью >>>
Заседание сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 16:15
В МИД объяснили, почему не стоит платить взнос в бюджет Совета Европы
 
Совет ЕвропыТатьяна Москалькова
 
 
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