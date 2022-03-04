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https://ria.ru/20220304/moskalkova-1776387863.html
Татьяна Москалькова: многие хотят приехать c Украины в Россию
Татьяна Москалькова: многие хотят приехать c Украины в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Татьяна Москалькова: многие хотят приехать c Украины в Россию
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала об обращениях к ней желающих покинуть Украину, проблеме... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T10:00
2022-03-04T10:00
интервью
россия
украина
татьяна москалькова
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала об обращениях к ней желающих покинуть Украину, проблеме организации гуманитарных коридоров и посещении пленных, обращении в Красный Крест, а также развеяла опасения о возвращении смертной казни при приостановке членства РФ в Совете Европы.– Проводятся ли переговоры по созданию гуманитарных коридоров, по которым смогут выехать c Украины мирные граждане, в том числе россияне?– Ко мне поступает большое количество обращений от людей, которые хотели бы покинуть Украину и приехать на территорию России. Но, к сожалению, те коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, не все являются безопасными. И люди сообщают о том, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться. У меня нет возможности проверить эту информацию, как, впрочем, и людей, которые, возможно, подверглись опасности. Переговоры (российско-украинские – ред.) могли бы сделать шаг вперед на пути обеспечения безопасности гуманитарных коридоров, о взаимном посещении пленных, об оказании медицинской помощи людям, которые были ранены или заболели в этот период. По этому поводу я обратилась в Красный Крест, есть два офиса организации: Международный Красный Крест в Женеве и Красный Крест на Украине. Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы.– Есть ли результаты по обращению к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой по поводу военнопленных?– Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу (Людмилу Денисову — ред.) по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост в Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах.Мы продолжим работать. Много здоровых сил на Украине, которые готовы к диалогу и тому, чтобы дистанцироваться от политики. Омбудсмен должен дистанцироваться своей деятельностью от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности.– По поводу травли россиян за рубежом вы уже обратились во многие международные правозащитные организации. Сколько обращений поступило к вам от россиян, и есть ли уже реакция?– Очень рассчитываем, что международное сообщество отреагирует на это. Первая реакция последовала от УВКПЧ ООН, но я бы не сказала, что это реакция на наше письмо, а это реакция на возмущения всех институтов гражданского общества, органов государственной власти, дипломатических работников на выпады в адрес россиян и на русофобию.– Какие меры принимаются для помощи тех россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов?– Россияне, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов, просят оказать содействие, чтобы приехать на родину, в том числе поступают коллективные обращения... Этим занимаются МИД, Росавиация, консульства. Я уверена, что никто не останется в беде, всем будет оказана помощь и они смогут прибыть в Россию.– Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство РФ, после чего Дмитрий Медведев заявил, что это – возможность вернуть такую меру пресечения, как смертная казнь. Что вы думаете по этому поводу?– За 20 лет с лишним лет выросло поколение с иными воззрениями и позициями в отношении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь.Ситуация с Советом Европы разворачивает наше сознание к тому, чтобы на национальном и наднациональном уровне, в рамках евразийского пространства отстраивать дополнительные механизмы для исполнения Конвенции об основных правах и свободах человека 1950 года, ибо она имплементирована и в Конституцию РФ, и во все законодательные акты России. Мы намерены по-прежнему не только поднимать уровень гарантий прав человека на национальном уровне, но и отстраивать дополнительные наднациональные институты. Возможно, это может быть комиссия по правам человека.По поводу Совета Европы, очень жаль, что разрушается международная площадка, которая создавалась на протяжении 25 лет в рамках реализации программ, в которых Россия участвовала. Мы участвовали, в частности, вместе с Советом Европы в программе по реализации национального проекта в интересах женщин, что затрагивало выработку методик, подходов, по вопросам политической карьеры, участия женщины в социально-политических проектах и противодействия насилия в семье.К сожалению, участие России в проектах будет невозможным, если РФ будет не в составе Совета Европы. И неважно, кто инициатор такого решения. Лично мне, как уполномоченному по правам человека, взаимодействующему с Европейским судом по правам человека и Европейской комиссией по противодействию пыткам, которая ежегодно посещала и мониторила ситуацию с пенитенциарной системой РФ, жаль, что такие настроения привели и приводят к такому решению, и этот инструмент разрушается.
https://radiosputnik.ria.ru/20220303/ukraina-1776387441.html
https://ria.ru/20220303/narod-1776354059.html
https://ria.ru/20220302/gosduma-1776069055.html
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96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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интервью, россия, украина, татьяна москалькова
10:00 04.03.2022
 

Татьяна Москалькова: многие хотят приехать c Украины в Россию

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости рассказала об обращениях к ней желающих покинуть Украину, проблеме организации гуманитарных коридоров и посещении пленных, обращении в Красный Крест, а также развеяла опасения о возвращении смертной казни при приостановке членства РФ в Совете Европы.
– Проводятся ли переговоры по созданию гуманитарных коридоров, по которым смогут выехать c Украины мирные граждане, в том числе россияне?
– Ко мне поступает большое количество обращений от людей, которые хотели бы покинуть Украину и приехать на территорию России. Но, к сожалению, те коридоры, которые созданы усилиями российской стороны, не все являются безопасными. И люди сообщают о том, что на них совершаются нападения со стороны украинских отрядов, когда они по этим коридорам начинают двигаться. У меня нет возможности проверить эту информацию, как, впрочем, и людей, которые, возможно, подверглись опасности. Переговоры (российско-украинские – ред.) могли бы сделать шаг вперед на пути обеспечения безопасности гуманитарных коридоров, о взаимном посещении пленных, об оказании медицинской помощи людям, которые были ранены или заболели в этот период. По этому поводу я обратилась в Красный Крест, есть два офиса организации: Международный Красный Крест в Женеве и Красный Крест на Украине. Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы.
– Есть ли результаты по обращению к омбудсмену Украины Людмиле Денисовой по поводу военнопленных?
– Состоялся телефонный разговор, в котором я просила коллегу (Людмилу Денисову — ред.) по возможности посетить тех, кто находится в плену, и со своей стороны тоже высказала готовность оказывать помощь гражданам Украины, которые окажутся в местах несвободы на территории РФ. Однако на следующий день с ее стороны был размещен пост в Facebook, что договоренности быть не может, и сообщение было составлено в традиционных оскорбительных формах.
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Мы продолжим работать. Много здоровых сил на Украине, которые готовы к диалогу и тому, чтобы дистанцироваться от политики. Омбудсмен должен дистанцироваться своей деятельностью от политики и посвятить себя полностью правозащитной деятельности.
– По поводу травли россиян за рубежом вы уже обратились во многие международные правозащитные организации. Сколько обращений поступило к вам от россиян, и есть ли уже реакция?
– Очень рассчитываем, что международное сообщество отреагирует на это. Первая реакция последовала от УВКПЧ ООН, но я бы не сказала, что это реакция на наше письмо, а это реакция на возмущения всех институтов гражданского общества, органов государственной власти, дипломатических работников на выпады в адрес россиян и на русофобию.
– Какие меры принимаются для помощи тех россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов?
– Россияне, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов, просят оказать содействие, чтобы приехать на родину, в том числе поступают коллективные обращения... Этим занимаются МИД, Росавиация, консульства. Я уверена, что никто не останется в беде, всем будет оказана помощь и они смогут прибыть в Россию.
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– Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство РФ, после чего Дмитрий Медведев заявил, что это – возможность вернуть такую меру пресечения, как смертная казнь. Что вы думаете по этому поводу?
– За 20 лет с лишним лет выросло поколение с иными воззрениями и позициями в отношении наказания за тяжкие и особо тяжкие преступления. Пожизненное заключение, я считаю, является адекватной мерой наказания за особо тяжкое преступление. Приостановление членства России в Совете Европы не приведет к тому, что в стране будет возвращена такая мера наказания, как смертная казнь.
Ситуация с Советом Европы разворачивает наше сознание к тому, чтобы на национальном и наднациональном уровне, в рамках евразийского пространства отстраивать дополнительные механизмы для исполнения Конвенции об основных правах и свободах человека 1950 года, ибо она имплементирована и в Конституцию РФ, и во все законодательные акты России. Мы намерены по-прежнему не только поднимать уровень гарантий прав человека на национальном уровне, но и отстраивать дополнительные наднациональные институты. Возможно, это может быть комиссия по правам человека.
По поводу Совета Европы, очень жаль, что разрушается международная площадка, которая создавалась на протяжении 25 лет в рамках реализации программ, в которых Россия участвовала. Мы участвовали, в частности, вместе с Советом Европы в программе по реализации национального проекта в интересах женщин, что затрагивало выработку методик, подходов, по вопросам политической карьеры, участия женщины в социально-политических проектах и противодействия насилия в семье.
К сожалению, участие России в проектах будет невозможным, если РФ будет не в составе Совета Европы. И неважно, кто инициатор такого решения. Лично мне, как уполномоченному по правам человека, взаимодействующему с Европейским судом по правам человека и Европейской комиссией по противодействию пыткам, которая ежегодно посещала и мониторила ситуацию с пенитенциарной системой РФ, жаль, что такие настроения привели и приводят к такому решению, и этот инструмент разрушается.
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