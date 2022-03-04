https://ria.ru/20220304/sboy-1776493779.html
В работе "ВКонтакте", Instagram и Facebook произошел глобальный сбой
В работе "ВКонтакте", Instagram и Facebook произошел глобальный сбой - РИА Новости, 04.03.2022
В работе "ВКонтакте", Instagram и Facebook произошел глобальный сбой
Пользователи "ВКонтакте", Instagram и Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:59
2022-03-04T13:59
2022-03-04T13:59
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вконтакте
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте", Instagram и Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе всех трех сервисов начались около 12.00 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Казахстана и некоторых других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.По данным портала, клиенты "ВКонтакте" и Facebook больше всего жалуются на проблемы с веб-сайтами - 48% и 55% соответственно. В свою очередь пользователи Instagram наибольшее количество сообщений отправили относительно некорректной работы приложения - 81%.Ранее в пятницу пользователи из разных стран жаловались на проблемы в работе YouTube и Google.На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что начал замедлять трафик Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ.
https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776476388.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интернет, технологии, белоруссия, россия, казахстан, facebook, вконтакте, instagram, происшествия
В работе "ВКонтакте", Instagram и Facebook произошел глобальный сбой
Пользователи "ВКонтакте", Instagram и Facebook сообщили о сбоях в работе соцсетей