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В работе "ВКонтакте", Instagram и Facebook произошел глобальный сбой
В работе "ВКонтакте", Instagram и Facebook произошел глобальный сбой - РИА Новости, 04.03.2022
В работе "ВКонтакте", Instagram и Facebook произошел глобальный сбой
Пользователи "ВКонтакте", Instagram и Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:59
2022-03-04T13:59
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технологии
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казахстан
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вконтакте
instagram
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте", Instagram и Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.Отмечается, что сбои в работе всех трех сервисов начались около 12.00 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Казахстана и некоторых других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.По данным портала, клиенты "ВКонтакте" и Facebook больше всего жалуются на проблемы с веб-сайтами - 48% и 55% соответственно. В свою очередь пользователи Instagram наибольшее количество сообщений отправили относительно некорректной работы приложения - 81%.Ранее в пятницу пользователи из разных стран жаловались на проблемы в работе YouTube и Google.На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что начал замедлять трафик Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ.
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интернет, технологии, белоруссия, россия, казахстан, facebook, вконтакте, instagram, происшествия
13:59 04.03.2022
 
В работе "ВКонтакте", Instagram и Facebook произошел глобальный сбой

Пользователи "ВКонтакте", Instagram и Facebook сообщили о сбоях в работе соцсетей

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пользователи "ВКонтакте", Instagram и Facebook в ряде стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Отмечается, что сбои в работе всех трех сервисов начались около 12.00 мск. О проблемах сообщают пользователи из Украины, Белоруссии, Казахстана и некоторых других стран. Также со сбоями столкнулись пользователи из России.
Микрофон в студии радиостанции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:58
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали
По данным портала, клиенты "ВКонтакте" и Facebook больше всего жалуются на проблемы с веб-сайтами - 48% и 55% соответственно. В свою очередь пользователи Instagram наибольшее количество сообщений отправили относительно некорректной работы приложения - 81%.
Ранее в пятницу пользователи из разных стран жаловались на проблемы в работе YouTube и Google.
На прошлой неделе Роскомнадзор сообщил, что начал замедлять трафик Facebook в РФ за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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СМИ: Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России
 
ИнтернетТехнологииБелоруссияРоссияКазахстанFacebookВКонтактеInstagramПроисшествия
 
 
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