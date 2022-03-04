https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776530866.html

СФ одобрил закон о санкциях против иностранцев, нарушающих права россиян

СФ одобрил закон о санкциях против иностранцев, нарушающих права россиян - РИА Новости, 04.03.2022

СФ одобрил закон о санкциях против иностранцев, нарушающих права россиян

Совет Федерации одобрил в пятницу закон, предусматривающий введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:31

2022-03-04T15:31

2022-03-04T15:36

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, предусматривающий введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека в РФ.Санкции будут предусматривать, в частности, запрет на въезд таких иностранцев на территорию России, а также арест на территории России их финансовых и иных активов.Также вводится запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями для этих лиц, запрет на распоряжение имуществом, приостановление их полномочий в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также приостановление деятельности на территории России, находящихся под контролем таких иностранцев юридических лиц.Причинами, по которым могут быть введены такие санкции, являются: совершение преступлений в отношении российских граждан, находящихся за рубежом; использование государственных и должностных полномочий для освобождения от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении российских граждан; причастность к похищению или незаконному лишению свободы российских граждан; вынесение необоснованных и несправедливых приговоров и необоснованное юридическое преследование российских граждан; принятие необоснованных решений, нарушивших права и законные интересы российских граждан и организаций.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776524095.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, россия