https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776530866.html
СФ одобрил закон о санкциях против иностранцев, нарушающих права россиян
СФ одобрил закон о санкциях против иностранцев, нарушающих права россиян - РИА Новости, 04.03.2022
СФ одобрил закон о санкциях против иностранцев, нарушающих права россиян
Совет Федерации одобрил в пятницу закон, предусматривающий введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:31
2022-03-04T15:31
2022-03-04T15:36
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, предусматривающий введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека в РФ.Санкции будут предусматривать, в частности, запрет на въезд таких иностранцев на территорию России, а также арест на территории России их финансовых и иных активов.Также вводится запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями для этих лиц, запрет на распоряжение имуществом, приостановление их полномочий в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также приостановление деятельности на территории России, находящихся под контролем таких иностранцев юридических лиц.Причинами, по которым могут быть введены такие санкции, являются: совершение преступлений в отношении российских граждан, находящихся за рубежом; использование государственных и должностных полномочий для освобождения от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении российских граждан; причастность к похищению или незаконному лишению свободы российских граждан; вынесение необоснованных и несправедливых приговоров и необоснованное юридическое преследование российских граждан; принятие необоснованных решений, нарушивших права и законные интересы российских граждан и организаций.Закон поступает на подпись президенту.
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776524095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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совет федерации рф, россия
15:31 04.03.2022 (обновлено: 15:36 04.03.2022)
СФ одобрил закон о санкциях против иностранцев, нарушающих права россиян
Совфед одобрил закон об ответных санкциях против иностранцев, нарушающих права россиян
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон, предусматривающий введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека в РФ.
Санкции будут предусматривать, в частности, запрет на въезд таких иностранцев на территорию России
, а также арест на территории России их финансовых и иных активов.
Также вводится запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями для этих лиц, запрет на распоряжение имуществом, приостановление их полномочий в советах директоров и других органах управления организаций, зарегистрированных на территории Российской Федерации, а также приостановление деятельности на территории России, находящихся под контролем таких иностранцев юридических лиц.
Причинами, по которым могут быть введены такие санкции, являются: совершение преступлений в отношении российских граждан, находящихся за рубежом; использование государственных и должностных полномочий для освобождения от ответственности лиц, совершивших преступления в отношении российских граждан; причастность к похищению или незаконному лишению свободы российских граждан; вынесение необоснованных и несправедливых приговоров и необоснованное юридическое преследование российских граждан; принятие необоснованных решений, нарушивших права и законные интересы российских граждан и организаций.
Закон поступает на подпись президенту.