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https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776524095.html
Санкции Запада не изменят позицию России, заявил Песков
Санкции Запада не изменят позицию России, заявил Песков - РИА Новости, 04.03.2022
Санкции Запада не изменят позицию России, заявил Песков
Введенные Западом санкции против РФ и ее граждан не имеют шансов на успех, если их цель - изменить нашу позицию и отказаться от задуманного, заявил... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:11
2022-03-04T15:11
в мире
санкции в отношении россии
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введенные Западом санкции против РФ и ее граждан не имеют шансов на успех, если их цель - изменить нашу позицию и отказаться от задуманного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."К сожалению, принято такое решение, но если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть услышанными. А все остальное не важно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как он относится к введенным против него санкциям США.Ранее Белый дом сообщил, что США вводят "полные блокирующие" санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей. В санкционные списки попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220223/sanktsii-1774471555.html
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в мире, санкции в отношении россии, россия, сша, дмитрий песков
15:11 04.03.2022
 
Санкции Запада не изменят позицию России, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: если цель санкций — изменить позицию России, то у них нет шансов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Введенные Западом санкции против РФ и ее граждан не имеют шансов на успех, если их цель - изменить нашу позицию и отказаться от задуманного, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"К сожалению, принято такое решение, но если санкции имеют своей целью сподвигнуть адресатов на изменение позиции, на отказ от поддержки нашего президента, то эти санкции не имеют шансов быть услышанными. А все остальное не важно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как он относится к введенным против него санкциям США.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 00:24
Белый дом назвал цель санкций против России
Ранее Белый дом сообщил, что США вводят "полные блокирующие" санкции против пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова и семи крупных российских предпринимателей. В санкционные списки попали Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:00
Пошли вразнос: автомобили в России стали золотыми
 
В миреСанкции в отношении РоссииРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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