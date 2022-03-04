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Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний
Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний - РИА Новости, 04.03.2022
Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний
Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний и организаций из санкционного списка США, куда входит и Минобороны РФ, передает агентство Рёнхап со РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:02
2022-03-04T13:02
экономика
сша
южная корея
россия
совкомбанк
сбербанк россии
втб
санкции в отношении россии
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СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний и организаций из санкционного списка США, куда входит и Минобороны РФ, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.Теперь для осуществления поставок организациям из списка потребуется специально получать разрешение, которое будут выдавать в исключительных случаях.Ранее сообщалось, что Южная Корея добилась исключения из экспортных санкций США против РФ, но взамен страна должна ввести собственные меры экспортного контроля такого же уровня. Их выработка займет время.Пока что Сеул точно заявил лишь о запрете экспорта стратегических материалов и присоединении к санкциям против семи банков РФ, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.Южная Корея также поддержит отключение от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки со участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.
https://ria.ru/20220304/koreya-1776405349.html
сша
южная корея
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экономика, сша, южная корея, россия, совкомбанк, сбербанк россии, втб, санкции в отношении россии
13:02 04.03.2022
 
Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний

Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний из санкционного списка США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСеул
Сеул - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний и организаций из санкционного списка США, куда входит и Минобороны РФ, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.
"Было принято решение запретить экспорт 49 российским компаниям и организациям, включая министерство обороны России, в соответствии со списком организаций США для экспортного контроля", - сообщает агентство.
Теперь для осуществления поставок организациям из списка потребуется специально получать разрешение, которое будут выдавать в исключительных случаях.
Ранее сообщалось, что Южная Корея добилась исключения из экспортных санкций США против РФ, но взамен страна должна ввести собственные меры экспортного контроля такого же уровня. Их выработка займет время.
Пока что Сеул точно заявил лишь о запрете экспорта стратегических материалов и присоединении к санкциям против семи банков РФ, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.
Южная Корея также поддержит отключение от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки со участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.
На одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 05:49
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России
 
ЭкономикаСШАЮжная КореяРоссияСовкомбанкСбербанк РоссииВТБСанкции в отношении России
 
 
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