https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776477273.html

Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний

Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний - РИА Новости, 04.03.2022

Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний

Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний и организаций из санкционного списка США, куда входит и Минобороны РФ, передает агентство Рёнхап со РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T13:02

2022-03-04T13:02

2022-03-04T13:02

экономика

сша

южная корея

россия

совкомбанк

сбербанк россии

втб

санкции в отношении россии

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СЕУЛ, 4 мар – РИА Новости. Южная Корея запретила экспорт в адрес 49 российских компаний и организаций из санкционного списка США, куда входит и Минобороны РФ, передает агентство Рёнхап со ссылкой на министерство торговли, промышленности и энергетики Республики Корея.Теперь для осуществления поставок организациям из списка потребуется специально получать разрешение, которое будут выдавать в исключительных случаях.Ранее сообщалось, что Южная Корея добилась исключения из экспортных санкций США против РФ, но взамен страна должна ввести собственные меры экспортного контроля такого же уровня. Их выработка займет время.Пока что Сеул точно заявил лишь о запрете экспорта стратегических материалов и присоединении к санкциям против семи банков РФ, включая Сбербанк, ВЭБ, Промсвязьбанк, ВТБ, "Открытие", Совкомбанк и Новикомбанк и их дочерние компании. В то же время транзакции, связанные с поставками сельхозпродукции, в сферах энергетики и медицины будут разрешены.Южная Корея также поддержит отключение от SWIFT и настоятельно порекомендовала всем госучреждениям и финансовым организациям перестать совершать сделки со участием российских гособлигаций, выпущенных после 2 марта.

https://ria.ru/20220304/koreya-1776405349.html

сша

южная корея

россия

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, сша, южная корея, россия, совкомбанк, сбербанк россии, втб, санкции в отношении россии