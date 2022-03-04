https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776446381.html

МИД планирует сделать санкционные списки более открытыми и гласными

МИД планирует сделать санкционные списки более открытыми и гласными - РИА Новости, 04.03.2022

МИД планирует сделать санкционные списки более открытыми и гласными

Министерство иностранных дел РФ планирует изменить подход к публичности санкционных списков России в отношении иностранных граждан и сделать их более открытыми, РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:26

2022-03-04T11:26

2022-03-04T13:13

санкции в отношении россии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Министерство иностранных дел РФ планирует изменить подход к публичности санкционных списков России в отношении иностранных граждан и сделать их более открытыми, сообщил замдиректора консульского департамента МИД РФ Руслан Голоубовский."На уровне руководства министерства была утверждена позиция, что эти санкционные меры надо делать более публичными, за исключением тех случаев, когда есть особая целесообразность не афишировать их", - сказал она на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству.Голубовский отметил, что цель санкционных мер состоит в том, чтобы "объявить миру", что то или иное должностное лицо, попавшее в список, притесняет российских граждан и нарушает их права и законные интересы."Если мы это делаем келейно, то эффект от этих мер, безусловно, снижается. И в этой связи, безусловно, нами планируется изменение общего подхода к принятию данных решений", - сказал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/zelenskiy-1776478575.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

санкции в отношении россии, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире