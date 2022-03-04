https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776415398.html

США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений

США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений - РИА Новости, 04.03.2022

США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений

Минторг США в связи с ситуацией на Украине добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T08:39

2022-03-04T08:39

2022-03-04T08:52

в мире

россия

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Минторг США в связи с ситуацией на Украине добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ."Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR), добавив в список 91 новое наименование", - говорится в уведомлении Федерального регистра, которое будет официально опубликовано и вступит в силу 9 марта.Как следует из перечня, в список добавлены организации и физические лица из Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии, Испании, Великобритании и самой России.

https://ria.ru/20220304/koreya-1776405349.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, санкции в отношении россии