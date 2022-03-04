https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776415398.html
США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений
США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений - РИА Новости, 04.03.2022
США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений
Минторг США в связи с ситуацией на Украине добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T08:39
2022-03-04T08:39
2022-03-04T08:52
в мире
россия
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Минторг США в связи с ситуацией на Украине добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ."Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR), добавив в список 91 новое наименование", - говорится в уведомлении Федерального регистра, которое будет официально опубликовано и вступит в силу 9 марта.Как следует из перечня, в список добавлены организации и физические лица из Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии, Испании, Великобритании и самой России.
https://ria.ru/20220304/koreya-1776405349.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, санкции в отношении россии
08:39 04.03.2022 (обновлено: 08:52 04.03.2022)
США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений
США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против России