Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776389418.html
Шольц заявил, что Запад открывает пространство для дипломатии с Россией
Шольц заявил, что Запад открывает пространство для дипломатии с Россией - РИА Новости, 04.03.2022
Шольц заявил, что Запад открывает пространство для дипломатии с Россией
Запад использует санкции против России для давления, но и открывает пространство для дипломатии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T00:19
2022-03-04T08:30
в мире
германия
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_f186e5331fb2af7d7c6ab7a55d272877.jpg
БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Запад использует санкции против России для давления, но и открывает пространство для дипломатии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF."Это важно, что мы не сдаемся, а непрерывно продолжаем осуществлять все разнообразные меры, которые мы запустили: с одной стороны, с санкциями, которые мы реализуем, чтобы оказать давление, и с другой стороны, открываем пространство для дипломатии", — сказал Шольц.
https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html
германия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773096414_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fa16b2dde80b41719a062d7197e2b11e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, сша, россия
00:19 04.03.2022 (обновлено: 08:30 04.03.2022)
 
Шольц заявил, что Запад открывает пространство для дипломатии с Россией

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Запад открывает пространство для дипломатии с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкКанцлер ФРГ Олаф Шольц
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Канцлер ФРГ Олаф Шольц
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Запад использует санкции против России для давления, но и открывает пространство для дипломатии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.
"Это важно, что мы не сдаемся, а непрерывно продолжаем осуществлять все разнообразные меры, которые мы запустили: с одной стороны, с санкциями, которые мы реализуем, чтобы оказать давление, и с другой стороны, открываем пространство для дипломатии", — сказал Шольц.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 00:49
Шольц назвал отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО правильным
 
В миреГерманияСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала