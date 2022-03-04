https://ria.ru/20220304/sanktsii-1776389418.html

Шольц заявил, что Запад открывает пространство для дипломатии с Россией

Шольц заявил, что Запад открывает пространство для дипломатии с Россией - РИА Новости, 04.03.2022

Шольц заявил, что Запад открывает пространство для дипломатии с Россией

Запад использует санкции против России для давления, но и открывает пространство для дипломатии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T00:19

2022-03-04T00:19

2022-03-04T08:30

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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Запад использует санкции против России для давления, но и открывает пространство для дипломатии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF."Это важно, что мы не сдаемся, а непрерывно продолжаем осуществлять все разнообразные меры, которые мы запустили: с одной стороны, с санкциями, которые мы реализуем, чтобы оказать давление, и с другой стороны, открываем пространство для дипломатии", — сказал Шольц.

https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html

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