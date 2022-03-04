https://ria.ru/20220304/rak-1776561714.html

Ученые назвали способ убить рак поджелудочной железы

Ученые назвали способ убить рак поджелудочной железы - РИА Новости, 04.03.2022

Ученые назвали способ убить рак поджелудочной железы

подавляет рост и метастазирование раковых клеток поджелудочной железы. Их исследование опубликовано в журнале Molecular Cancer Therapeutics. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:10

2022-03-04T17:10

2022-03-04T17:10

здоровье

здоровье - общество

рак

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ученые из США обнаружили молекулу, которая подавляет рост и метастазирование раковых клеток поджелудочной железы. Их исследование опубликовано в журнале Molecular Cancer Therapeutics.Молекула получила название MMRi62 и обладает необычным свойством: она способна к метаболизму железа и убивает раковые клетки и вредные белки, приводящие к образованию метастазов. Авторы работы уверены, что дальнейшая разработка и усовершенствование этого соединения может привести к новому типу терапии рака поджелудочной железы."MMRI62 вызывает деградацию запасающего железо белка, называемого FTH1, а также белка, который мутировал в PDAC, что приводит к гибели клеток, вызванной свободным клеточным железом", — рассказал Синьцзян Ван, доцент кафедры фармакологии и терапии Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк.Процесс гибели раковых клеток поджелудочной железы от свободного клеточного железа, называемый ферроптозом, считается важным направлением исследований в медицине, поскольку рак поджелудочной железы устойчив к химиотерапии и крайне агрессивен. По словам специалистов центра Розуэлл-Парк, только в 12% случаев больные раком поджелудочной железы проживают дольше пяти лет."Мы показали, что в доклинической модели MMRi62 способен спровоцировать ферроптоз в раковых клетках поджелудочной железы, несущих мутации KRAS или TP53. Это, в свою очередь, останавливает рост опухоли и предотвращает появление метастаз в других органах", — подытожил доктор Ван.Ранее специалисты назвали несколько основных факторов, повышающих риск возникновения рака поджелудочной железы. Среди них — хронический панкреатит, отравление тяжелыми металлами и курение.

https://ria.ru/20220219/rak-1773842842.html

https://ria.ru/20220217/onkologiya-1773259437.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/rak-1773349170.html

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2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

здоровье, здоровье - общество, рак