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Ученые назвали способ убить рак поджелудочной железы
Ученые назвали способ убить рак поджелудочной железы - РИА Новости, 04.03.2022
Ученые назвали способ убить рак поджелудочной железы
подавляет рост и метастазирование раковых клеток поджелудочной железы. Их исследование опубликовано в журнале Molecular Cancer Therapeutics. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:10
2022-03-04T17:10
здоровье
здоровье - общество
рак
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ученые из США обнаружили молекулу, которая подавляет рост и метастазирование раковых клеток поджелудочной железы. Их исследование опубликовано в журнале Molecular Cancer Therapeutics.Молекула получила название MMRi62 и обладает необычным свойством: она способна к метаболизму железа и убивает раковые клетки и вредные белки, приводящие к образованию метастазов. Авторы работы уверены, что дальнейшая разработка и усовершенствование этого соединения может привести к новому типу терапии рака поджелудочной железы."MMRI62 вызывает деградацию запасающего железо белка, называемого FTH1, а также белка, который мутировал в PDAC, что приводит к гибели клеток, вызванной свободным клеточным железом", — рассказал Синьцзян Ван, доцент кафедры фармакологии и терапии Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк.Процесс гибели раковых клеток поджелудочной железы от свободного клеточного железа, называемый ферроптозом, считается важным направлением исследований в медицине, поскольку рак поджелудочной железы устойчив к химиотерапии и крайне агрессивен. По словам специалистов центра Розуэлл-Парк, только в 12% случаев больные раком поджелудочной железы проживают дольше пяти лет."Мы показали, что в доклинической модели MMRi62 способен спровоцировать ферроптоз в раковых клетках поджелудочной железы, несущих мутации KRAS или TP53. Это, в свою очередь, останавливает рост опухоли и предотвращает появление метастаз в других органах", — подытожил доктор Ван.Ранее специалисты назвали несколько основных факторов, повышающих риск возникновения рака поджелудочной железы. Среди них — хронический панкреатит, отравление тяжелыми металлами и курение.
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здоровье, здоровье - общество, рак
17:10 04.03.2022
 
Ученые назвали способ убить рак поджелудочной железы

Американские ученые открыли молекулу, убивающую рак поджелудочной

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПробирки с образцами крови
Пробирки с образцами крови - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 4 мар РИА Новости. Ученые из США обнаружили молекулу, которая подавляет рост и метастазирование раковых клеток поджелудочной железы. Их исследование опубликовано в журнале Molecular Cancer Therapeutics.
Молекула получила название MMRi62 и обладает необычным свойством: она способна к метаболизму железа и убивает раковые клетки и вредные белки, приводящие к образованию метастазов. Авторы работы уверены, что дальнейшая разработка и усовершенствование этого соединения может привести к новому типу терапии рака поджелудочной железы.
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"MMRI62 вызывает деградацию запасающего железо белка, называемого FTH1, а также белка, который мутировал в PDAC, что приводит к гибели клеток, вызванной свободным клеточным железом", — рассказал Синьцзян Ван, доцент кафедры фармакологии и терапии Комплексного онкологического центра Розуэлл-Парк.
Процесс гибели раковых клеток поджелудочной железы от свободного клеточного железа, называемый ферроптозом, считается важным направлением исследований в медицине, поскольку рак поджелудочной железы устойчив к химиотерапии и крайне агрессивен. По словам специалистов центра Розуэлл-Парк, только в 12% случаев больные раком поджелудочной железы проживают дольше пяти лет.
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"Мы показали, что в доклинической модели MMRi62 способен спровоцировать ферроптоз в раковых клетках поджелудочной железы, несущих мутации KRAS или TP53. Это, в свою очередь, останавливает рост опухоли и предотвращает появление метастаз в других органах", — подытожил доктор Ван.
Ранее специалисты назвали несколько основных факторов, повышающих риск возникновения рака поджелудочной железы. Среди них — хронический панкреатит, отравление тяжелыми металлами и курение.
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