https://ria.ru/20220218/rak-1773557860.html
Пять факторов, провоцирующих смертельный вид рака
Названы пять факторов, провоцирующих опасный вид рака - РИА Новости, 18.02.2022
Пять факторов, провоцирующих смертельный вид рака
Определенные факторы образа жизни могут повысить риск рака поджелудочной железы — одного из самых смертоносных видов онкологического заболевания, сообщил портал РИА Новости, 18.02.2022
2022-02-18T13:49
2022-02-18T13:49
2022-02-18T17:24
новый южный уэльс
атланта
американское онкологическое общество
здоровье
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Определенные факторы образа жизни могут повысить риск рака поджелудочной железы — одного из самых смертоносных видов онкологического заболевания, сообщил портал Eat This Not That со ссылкой на специалистов.По словам автора статьи, к проблемным состояниям организма, провоцирующим рак поджелудочной железы, исследователи относят хронический панкреатит, диабет, ожирение, отравление тяжелыми металлами или химическими веществами, а также курение.Исследователи склонны называть панкреатит в хронической форме едва ли не основной причиной развития более тяжелой болезни."Существует заметно повышенный риск рака поджелудочной железы у пациентов с хроническим панкреатитом, особенно среди тех, кто длительное время употребляет алкоголь или имеет наследственный панкреатит", — заявила в комментарии порталу доктор медицинских наук Кэтлин Берри.Ожирение среди молодых людей приводит к хроническим воспалениям и гормональным сбоям, что вводит людей с этой проблемой в группу риска, уверены ученые."Для того чтобы остановить и в конечном итоге обратить вспять недавний рост заболеваемости раком поджелудочной железы, нам нужно будет лучше предотвращать избыточный вес у детей и молодых людей, что также поможет предотвратить многие другие заболевания", — рассказал Эрик Дж. Джейкобс, доктор философии, старший научный руководитель отдела эпидемиологических исследований Американского онкологического общества в Атланте.В научном сообществе нет однозначного мнения о том, приводит ли диабет к раку поджелудочной железы или рак поджелудочной железы приводит в конечном счете к диабету, однако ученые пришли к выводу, что эти два заболевания связаны. "Хотя доказательства неоднозначны с точки зрения цифр, есть много исследований, которые предполагают, что у небольшой части людей с диабетом второго типа развивается рак поджелудочной железы в течение года после постановки диагноза диабета", — говорит Дэниел Ховарт, главный врач британской благотворительной организации для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций Diabetes UK.Исследователи клиники Майо подчеркивают, что на возникновение рака поджелудочной может повлиять отравление химическими веществами."Несколько исследований связывают заболеваемость раком поджелудочной железы с воздействием на работе различных химических веществ и металлов, таких как пестициды, асбест, бензол, хлорированные углеводороды, хром и никель", — заявили в статье, опубликованной в журале Cancer Causes & Control.Однако самым серьезным фактором риска смертельной болезни врачи признают курение. Вредная привычка увеличивает вероятность рака поджелудочной железы в два раза."Каждый пятый рак поджелудочной железы по-прежнему может быть связан с курением, и большинство из них — с нынешним курением, которое можно предотвратить. Дело не только в том, что вы подвергаете себя риску, но риск остается даже в течение довольно долгого времени после того, как вы бросили курить", — предупредил доктор Маарит Лааксонен, старший преподаватель Центра исследований больших данных в области здравоохранения Университета Нового Южного Уэльса.
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новый южный уэльс, атланта, американское онкологическое общество, здоровье, здоровье - общество
13:49 18.02.2022 (обновлено: 17:24 18.02.2022)
Названы пять факторов, провоцирующих опасный вид рака
ETNT: ученые назвали пять факторов, провоцирующих рак поджелудочной железы
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Определенные факторы образа жизни могут повысить риск рака поджелудочной железы — одного из самых смертоносных видов онкологического заболевания, сообщил портал Eat This Not That
со ссылкой на специалистов.
По словам автора статьи, к проблемным состояниям организма, провоцирующим рак поджелудочной железы, исследователи относят хронический панкреатит, диабет, ожирение, отравление тяжелыми металлами или химическими веществами, а также курение.
Исследователи склонны называть панкреатит в хронической форме едва ли не основной причиной развития более тяжелой болезни.
"Существует заметно повышенный риск рака поджелудочной железы у пациентов с хроническим панкреатитом, особенно среди тех, кто длительное время употребляет алкоголь или имеет наследственный панкреатит", — заявила в комментарии порталу доктор медицинских наук Кэтлин Берри.
Ожирение среди молодых людей приводит к хроническим воспалениям и гормональным сбоям, что вводит людей с этой проблемой в группу риска, уверены ученые.
"Для того чтобы остановить и в конечном итоге обратить вспять недавний рост заболеваемости раком поджелудочной железы, нам нужно будет лучше предотвращать избыточный вес у детей и молодых людей, что также поможет предотвратить многие другие заболевания", — рассказал Эрик Дж. Джейкобс, доктор философии, старший научный руководитель отдела эпидемиологических исследований Американского онкологического общества
в Атланте
.
В научном сообществе нет однозначного мнения о том, приводит ли диабет к раку поджелудочной железы или рак поджелудочной железы приводит в конечном счете к диабету, однако ученые пришли к выводу, что эти два заболевания связаны. "Хотя доказательства неоднозначны с точки зрения цифр, есть много исследований, которые предполагают, что у небольшой части людей с диабетом второго типа развивается рак поджелудочной железы в течение года после постановки диагноза диабета", — говорит Дэниел Ховарт, главный врач британской благотворительной организации для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций Diabetes UK.
Исследователи клиники Майо подчеркивают, что на возникновение рака поджелудочной может повлиять отравление химическими веществами.
"Несколько исследований связывают заболеваемость раком поджелудочной железы с воздействием на работе различных химических веществ и металлов, таких как пестициды, асбест, бензол, хлорированные углеводороды, хром и никель", — заявили в статье, опубликованной в журале Cancer Causes & Control
.
Однако самым серьезным фактором риска смертельной болезни врачи признают курение. Вредная привычка увеличивает вероятность рака поджелудочной железы в два раза.
"Каждый пятый рак поджелудочной железы по-прежнему может быть связан с курением, и большинство из них — с нынешним курением, которое можно предотвратить. Дело не только в том, что вы подвергаете себя риску, но риск остается даже в течение довольно долгого времени после того, как вы бросили курить", — предупредил доктор Маарит Лааксонен, старший преподаватель Центра исследований больших данных в области здравоохранения Университета Нового Южного Уэльса
.