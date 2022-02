https://ria.ru/20220218/rak-1773557860.html

Пять факторов, провоцирующих смертельный вид рака

Названы пять факторов, провоцирующих опасный вид рака - РИА Новости, 18.02.2022

Пять факторов, провоцирующих смертельный вид рака

Определенные факторы образа жизни могут повысить риск рака поджелудочной железы — одного из самых смертоносных видов онкологического заболевания, сообщил портал РИА Новости, 18.02.2022

2022-02-18T13:49

2022-02-18T13:49

2022-02-18T17:24

новый южный уэльс

атланта

американское онкологическое общество

здоровье

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747381616_0:125:3071:1852_1920x0_80_0_0_fe86a9f4709cfb558fd2688a03a9df09.jpg

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Определенные факторы образа жизни могут повысить риск рака поджелудочной железы — одного из самых смертоносных видов онкологического заболевания, сообщил портал Eat This Not That со ссылкой на специалистов.По словам автора статьи, к проблемным состояниям организма, провоцирующим рак поджелудочной железы, исследователи относят хронический панкреатит, диабет, ожирение, отравление тяжелыми металлами или химическими веществами, а также курение.Исследователи склонны называть панкреатит в хронической форме едва ли не основной причиной развития более тяжелой болезни."Существует заметно повышенный риск рака поджелудочной железы у пациентов с хроническим панкреатитом, особенно среди тех, кто длительное время употребляет алкоголь или имеет наследственный панкреатит", — заявила в комментарии порталу доктор медицинских наук Кэтлин Берри.Ожирение среди молодых людей приводит к хроническим воспалениям и гормональным сбоям, что вводит людей с этой проблемой в группу риска, уверены ученые."Для того чтобы остановить и в конечном итоге обратить вспять недавний рост заболеваемости раком поджелудочной железы, нам нужно будет лучше предотвращать избыточный вес у детей и молодых людей, что также поможет предотвратить многие другие заболевания", — рассказал Эрик Дж. Джейкобс, доктор философии, старший научный руководитель отдела эпидемиологических исследований Американского онкологического общества в Атланте.В научном сообществе нет однозначного мнения о том, приводит ли диабет к раку поджелудочной железы или рак поджелудочной железы приводит в конечном счете к диабету, однако ученые пришли к выводу, что эти два заболевания связаны. "Хотя доказательства неоднозначны с точки зрения цифр, есть много исследований, которые предполагают, что у небольшой части людей с диабетом второго типа развивается рак поджелудочной железы в течение года после постановки диагноза диабета", — говорит Дэниел Ховарт, главный врач британской благотворительной организации для пациентов, медицинских работников и исследовательских организаций Diabetes UK.Исследователи клиники Майо подчеркивают, что на возникновение рака поджелудочной может повлиять отравление химическими веществами."Несколько исследований связывают заболеваемость раком поджелудочной железы с воздействием на работе различных химических веществ и металлов, таких как пестициды, асбест, бензол, хлорированные углеводороды, хром и никель", — заявили в статье, опубликованной в журале Cancer Causes & Control.Однако самым серьезным фактором риска смертельной болезни врачи признают курение. Вредная привычка увеличивает вероятность рака поджелудочной железы в два раза."Каждый пятый рак поджелудочной железы по-прежнему может быть связан с курением, и большинство из них — с нынешним курением, которое можно предотвратить. Дело не только в том, что вы подвергаете себя риску, но риск остается даже в течение довольно долгого времени после того, как вы бросили курить", — предупредил доктор Маарит Лааксонен, старший преподаватель Центра исследований больших данных в области здравоохранения Университета Нового Южного Уэльса.

https://ria.ru/20220206/kaprin-1771329134.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220218/rak-1773504819.html

https://ria.ru/20220215/rak-1773002706.html

https://ria.ru/20220215/rak-1772820313.html

новый южный уэльс

атланта

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новый южный уэльс, атланта, американское онкологическое общество, здоровье, здоровье - общество