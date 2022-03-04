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В Волгоградской области отменили QR-коды

В Волгоградской области отменили QR-коды - РИА Новости, 04.03.2022

В Волгоградской области отменили QR-коды

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отменил QR-коды в регионе с 6 марта, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T18:35

2022-03-04T18:35

2022-03-04T19:07

qr-код

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андрей бочаров

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ВОЛГОГРАД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отменил QR-коды в регионе с 6 марта, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале."Андрей Бочаров отменил QR-коды", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что они отменяются с 6 марта.С этого же дня торговые центры, фудкорты, кафе и рестораны , а также музеи и театры переходят в обычный режим работы, сообщает ведомство. А с 14 марта возобновят работу все окна в МФЦ.По информации оперштаба, в регионе продолжает действовать масочный режим, запрет на работу ночных клубов, а людям старшего возраста с хроническими заболеваниями рекомендована самоизоляция.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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