Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220304/qr-kod-1776584151.html
В Волгоградской области отменили QR-коды
В Волгоградской области отменили QR-коды - РИА Новости, 04.03.2022
В Волгоградской области отменили QR-коды
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отменил QR-коды в регионе с 6 марта, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:35
2022-03-04T19:07
qr-код
распространение коронавируса
андрей бочаров
россия
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771720235_0:0:3197:1798_1920x0_80_0_0_504b248442a9cfcda9e9c720ebdbacdf.jpg
ВОЛГОГРАД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отменил QR-коды в регионе с 6 марта, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале."Андрей Бочаров отменил QR-коды", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что они отменяются с 6 марта.С этого же дня торговые центры, фудкорты, кафе и рестораны , а также музеи и театры переходят в обычный режим работы, сообщает ведомство. А с 14 марта возобновят работу все окна в МФЦ.По информации оперштаба, в регионе продолжает действовать масочный режим, запрет на работу ночных клубов, а людям старшего возраста с хроническими заболеваниями рекомендована самоизоляция.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771720235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b6ece1c1d35102c6020e300f405dddee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
qr-код, андрей бочаров, россия, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы
18:35 04.03.2022 (обновлено: 19:07 04.03.2022)
 
В Волгоградской области отменили QR-коды

Губернатор Волгоградской области Бочаров отменил QR-коды в регионе с 6 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отменил QR-коды в регионе с 6 марта, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.
"Андрей Бочаров отменил QR-коды", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что они отменяются с 6 марта.
С этого же дня торговые центры, фудкорты, кафе и рестораны , а также музеи и театры переходят в обычный режим работы, сообщает ведомство. А с 14 марта возобновят работу все окна в МФЦ.
По информации оперштаба, в регионе продолжает действовать масочный режим, запрет на работу ночных клубов, а людям старшего возраста с хроническими заболеваниями рекомендована самоизоляция.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
 
Распространение коронавирусаQR-кодАндрей БочаровРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала