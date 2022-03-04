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В Волгоградской области отменили QR-коды
В Волгоградской области отменили QR-коды - РИА Новости, 04.03.2022
В Волгоградской области отменили QR-коды
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отменил QR-коды в регионе с 6 марта, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T18:35
2022-03-04T18:35
2022-03-04T19:07
qr-код
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ВОЛГОГРАД, 4 мар - РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отменил QR-коды в регионе с 6 марта, сообщает оперштаб в своем Telegram-канале."Андрей Бочаров отменил QR-коды", - говорится в сообщении оперштаба. Отмечается, что они отменяются с 6 марта.С этого же дня торговые центры, фудкорты, кафе и рестораны , а также музеи и театры переходят в обычный режим работы, сообщает ведомство. А с 14 марта возобновят работу все окна в МФЦ.По информации оперштаба, в регионе продолжает действовать масочный режим, запрет на работу ночных клубов, а людям старшего возраста с хроническими заболеваниями рекомендована самоизоляция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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18:35 04.03.2022 (обновлено: 19:07 04.03.2022)
В Волгоградской области отменили QR-коды
Губернатор Волгоградской области Бочаров отменил QR-коды в регионе с 6 марта