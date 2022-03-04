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В Иркутской области отменили QR-коды
В Иркутской области отменили QR-коды - РИА Новости, 04.03.2022
В Иркутской области отменили QR-коды
QR-коды, а также ограничения по заполняемости культурных учреждений и заведений общепита отменяются в Иркутской области, сообщил глава региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:28
2022-03-04T15:28
распространение коронавируса
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общество
здоровье - общество
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ИРКУТСК, 4 мар – РИА Новости. QR-коды, а также ограничения по заполняемости культурных учреждений и заведений общепита отменяются в Иркутской области, сообщил глава региона Игорь Кобзев.На заседании штаба в правительстве Иркутской области в пятницу обсуждалось снятие ограничений, введенных из-за коронавируса."С учетом нынешней эпидситуации принято решение отменить QR-коды, а также ограничительные нормы по заполняемости кинотеатров, театров, музеев, концертных залов и заведений общепита", - написал Кобзев в Telegram.При этом губернатор подчеркнул, что снятие ограничений не означает окончания эпидемии. В госпиталях региона в настоящее время находятся более 3 тысяч заболевших, а на амбулаторном лечении - почти 30 тысяч пациентов. Масочный режим и дезинфекция сохраняются.
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qr-код, общество, здоровье - общество, иркутская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, россия, игорь кобзев
15:28 04.03.2022
 
В Иркутской области отменили QR-коды

В Иркутской области отменили QR-коды для посещения культурных учреждений и общепита

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 4 мар – РИА Новости. QR-коды, а также ограничения по заполняемости культурных учреждений и заведений общепита отменяются в Иркутской области, сообщил глава региона Игорь Кобзев.
На заседании штаба в правительстве Иркутской области в пятницу обсуждалось снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
"С учетом нынешней эпидситуации принято решение отменить QR-коды, а также ограничительные нормы по заполняемости кинотеатров, театров, музеев, концертных залов и заведений общепита", - написал Кобзев в Telegram.
При этом губернатор подчеркнул, что снятие ограничений не означает окончания эпидемии. В госпиталях региона в настоящее время находятся более 3 тысяч заболевших, а на амбулаторном лечении - почти 30 тысяч пациентов. Масочный режим и дезинфекция сохраняются.
QR-коды в российских регионах
20 января, 09:30Инфографика
QR-коды в российских регионах
 
Распространение коронавирусаQR-кодОбществоЗдоровье - ОбществоИркутская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыРоссияИгорь Кобзев
 
 
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