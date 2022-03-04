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В Иркутской области отменили QR-коды

В Иркутской области отменили QR-коды - РИА Новости, 04.03.2022

В Иркутской области отменили QR-коды

QR-коды, а также ограничения по заполняемости культурных учреждений и заведений общепита отменяются в Иркутской области, сообщил глава региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:28

2022-03-04T15:28

2022-03-04T15:28

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ИРКУТСК, 4 мар – РИА Новости. QR-коды, а также ограничения по заполняемости культурных учреждений и заведений общепита отменяются в Иркутской области, сообщил глава региона Игорь Кобзев.На заседании штаба в правительстве Иркутской области в пятницу обсуждалось снятие ограничений, введенных из-за коронавируса."С учетом нынешней эпидситуации принято решение отменить QR-коды, а также ограничительные нормы по заполняемости кинотеатров, театров, музеев, концертных залов и заведений общепита", - написал Кобзев в Telegram.При этом губернатор подчеркнул, что снятие ограничений не означает окончания эпидемии. В госпиталях региона в настоящее время находятся более 3 тысяч заболевших, а на амбулаторном лечении - почти 30 тысяч пациентов. Масочный режим и дезинфекция сохраняются.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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