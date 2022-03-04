https://ria.ru/20220304/putin-1776494153.html

Путин участвует в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский"

Путин участвует в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский" - РИА Новости, 04.03.2022

Путин участвует в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский"

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии подъема государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:00

2022-03-04T14:00

2022-03-04T14:47

константин рокоссовский

иван черняховский

балтийск

калининградская область

россия

объединенная судостроительная корпорация

фгуп "росморпорт"

общество

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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии подъема государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский"."Уже сегодня это современное судно пойдет в Калининградскую область, повезет товары повседневного спроса для жителей, продукцию для строительной и других важнейших отраслей экономики региона. Всего же объем грузоперевозок на линии "Усть-Луга – Балтийск" вырастет более чем в полтора раза - до 2 миллионов тонн ежегодно, причем новый паром сможет выходить в море и в сложных погодных условиях, а зимой - без сопровождения ледокола", - сказал Путин.Он поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.Церемония проходит в морском порту Усть-Луга. Флаг поднимает капитан судна Александр Вангонен."Маршал Рокоссовский" – первый в России двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром. Судно построено Невским судостроительным-судоремонтным заводом (входит в ОСК) совместно с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard и предназначено для перевозки железнодорожных составов и накатных грузов.Согласно техническим характеристикам судна, оно обладает длиной 200 метров и шириной 27 метров. Такая ширина парома позволяет использовать максимальную производительность аппарелей в портах Балтийск и Усть-Луга.В пятницу также пройдет первая накатка вагонов на паром, после чего "Маршал Рокоссовский" выйдет на стратегически важную для России линию "Усть-Луга – Балтийск". Сейчас на линии задействованы два парома – "Балтийск" (ФГУП "Росморпорт") и "Амбал" (ООО "Оборонлогистика").Ожидается, что до конца 2022 года флот, занятый на переправе "Усть-Луга – Балтийск", пополнит еще одно судно, строящееся по заказу ФГУП "Росморпорт", – паром "Генерал Черняховский". Ввод в эксплуатацию двух новых "зеленых" паромов позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области, переориентировать грузопоток на территорию РФ, а также обеспечить перевозку грузов, необходимых для внутреннего потребления.Оба парома для линии "Усть-Луга – Балтийск" названы в честь выдающихся советских полководцев: дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского, единственного в истории СССР маршала двух стран – СССР и Польши, и дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Черняховского.

https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773813068.html

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калининградская область

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Путин принял участие в церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский" Путин принял участие в церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский" 2022-03-04T14:00 true PT0M33S

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Ольга Маркова

константин рокоссовский, иван черняховский, балтийск, калининградская область, россия, объединенная судостроительная корпорация, фгуп "росморпорт", общество, владимир путин