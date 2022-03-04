Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/putin-1776494153.html
Путин участвует в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский"
Путин участвует в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский" - РИА Новости, 04.03.2022
Путин участвует в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский"
Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии подъема государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:00
2022-03-04T14:47
константин рокоссовский
иван черняховский
балтийск
калининградская область
россия
объединенная судостроительная корпорация
фгуп "росморпорт"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776512705_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8520e336b2bb9fe2e60e3374ffe20142.jpg
УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии подъема государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский"."Уже сегодня это современное судно пойдет в Калининградскую область, повезет товары повседневного спроса для жителей, продукцию для строительной и других важнейших отраслей экономики региона. Всего же объем грузоперевозок на линии "Усть-Луга – Балтийск" вырастет более чем в полтора раза - до 2 миллионов тонн ежегодно, причем новый паром сможет выходить в море и в сложных погодных условиях, а зимой - без сопровождения ледокола", - сказал Путин.Он поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.Церемония проходит в морском порту Усть-Луга. Флаг поднимает капитан судна Александр Вангонен."Маршал Рокоссовский" – первый в России двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром. Судно построено Невским судостроительным-судоремонтным заводом (входит в ОСК) совместно с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard и предназначено для перевозки железнодорожных составов и накатных грузов.Согласно техническим характеристикам судна, оно обладает длиной 200 метров и шириной 27 метров. Такая ширина парома позволяет использовать максимальную производительность аппарелей в портах Балтийск и Усть-Луга.В пятницу также пройдет первая накатка вагонов на паром, после чего "Маршал Рокоссовский" выйдет на стратегически важную для России линию "Усть-Луга – Балтийск". Сейчас на линии задействованы два парома – "Балтийск" (ФГУП "Росморпорт") и "Амбал" (ООО "Оборонлогистика").Ожидается, что до конца 2022 года флот, занятый на переправе "Усть-Луга – Балтийск", пополнит еще одно судно, строящееся по заказу ФГУП "Росморпорт", – паром "Генерал Черняховский". Ввод в эксплуатацию двух новых "зеленых" паромов позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области, переориентировать грузопоток на территорию РФ, а также обеспечить перевозку грузов, необходимых для внутреннего потребления.Оба парома для линии "Усть-Луга – Балтийск" названы в честь выдающихся советских полководцев: дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского, единственного в истории СССР маршала двух стран – СССР и Польши, и дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Черняховского.
https://ria.ru/20220219/ucheniya-1773813068.html
https://ria.ru/20220221/ucheniya-1773985342.html
балтийск
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин принял участие в церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский"
Путин принял участие в церемонии поднятия флага нового парома "Маршал Рокоссовский"
2022-03-04T14:00
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776512705_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_31ce065e2cfab66d1bf1e068db4d396a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин рокоссовский, иван черняховский, балтийск, калининградская область, россия, объединенная судостроительная корпорация, фгуп "росморпорт", общество, владимир путин
14:00 04.03.2022 (обновлено: 14:47 04.03.2022)
 
Путин участвует в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский"

Президент Путин участвует в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский"

Читать ria.ru в
УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии подъема государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский".
"Уже сегодня это современное судно пойдет в Калининградскую область, повезет товары повседневного спроса для жителей, продукцию для строительной и других важнейших отраслей экономики региона. Всего же объем грузоперевозок на линии "Усть-Луга – Балтийск" вырастет более чем в полтора раза - до 2 миллионов тонн ежегодно, причем новый паром сможет выходить в море и в сложных погодных условиях, а зимой - без сопровождения ледокола", - сказал Путин.
Десантные катера Каспийской флотилии во время стоянки на реке Дон в окрестностях Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 18:57
Каспийская флотилия нанесла удары по кораблям "противника" на учениях
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.
Церемония проходит в морском порту Усть-Луга. Флаг поднимает капитан судна Александр Вангонен.
"Маршал Рокоссовский" – первый в России двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром. Судно построено Невским судостроительным-судоремонтным заводом (входит в ОСК) совместно с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard и предназначено для перевозки железнодорожных составов и накатных грузов.
Согласно техническим характеристикам судна, оно обладает длиной 200 метров и шириной 27 метров. Такая ширина парома позволяет использовать максимальную производительность аппарелей в портах Балтийск и Усть-Луга.
В пятницу также пройдет первая накатка вагонов на паром, после чего "Маршал Рокоссовский" выйдет на стратегически важную для России линию "Усть-Луга – Балтийск". Сейчас на линии задействованы два парома – "Балтийск" (ФГУП "Росморпорт") и "Амбал" (ООО "Оборонлогистика").
Ожидается, что до конца 2022 года флот, занятый на переправе "Усть-Луга – Балтийск", пополнит еще одно судно, строящееся по заказу ФГУП "Росморпорт", – паром "Генерал Черняховский". Ввод в эксплуатацию двух новых "зеленых" паромов позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области, переориентировать грузопоток на территорию РФ, а также обеспечить перевозку грузов, необходимых для внутреннего потребления.
Оба парома для линии "Усть-Луга – Балтийск" названы в честь выдающихся советских полководцев: дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского, единственного в истории СССР маршала двух стран – СССР и Польши, и дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Черняховского.
Большой противолодочный корабль Вице-адмирал Кулаков - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
21 февраля, 05:36
Российские корабли провели учения по поиску подлодок в Средиземном море
 
Константин РокоссовскийИван ЧерняховскийБалтийскКалининградская областьРоссияОбъединенная судостроительная корпорацияФГУП "Росморпорт"ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала