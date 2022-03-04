14:00 04.03.2022 (обновлено: 14:47 04.03.2022)
Путин участвует в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский"
Президент Путин участвует в церемонии подъема флага на пароме "Маршал Рокоссовский"
УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 4 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принимает участие в церемонии подъема государственного флага на автомобильно-железнодорожном пароме "Маршал Рокоссовский".
"Уже сегодня это современное судно пойдет в Калининградскую область, повезет товары повседневного спроса для жителей, продукцию для строительной и других важнейших отраслей экономики региона. Всего же объем грузоперевозок на линии "Усть-Луга – Балтийск" вырастет более чем в полтора раза - до 2 миллионов тонн ежегодно, причем новый паром сможет выходить в море и в сложных погодных условиях, а зимой - без сопровождения ледокола", - сказал Путин.
Он поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации этого проекта.
Церемония проходит в морском порту Усть-Луга. Флаг поднимает капитан судна Александр Вангонен.
Согласно техническим характеристикам судна, оно обладает длиной 200 метров и шириной 27 метров. Такая ширина парома позволяет использовать максимальную производительность аппарелей в портах Балтийск и Усть-Луга.
В пятницу также пройдет первая накатка вагонов на паром, после чего "Маршал Рокоссовский" выйдет на стратегически важную для России линию "Усть-Луга – Балтийск". Сейчас на линии задействованы два парома – "Балтийск" (ФГУП "Росморпорт") и "Амбал" (ООО "Оборонлогистика").
Ожидается, что до конца 2022 года флот, занятый на переправе "Усть-Луга – Балтийск", пополнит еще одно судно, строящееся по заказу ФГУП "Росморпорт", – паром "Генерал Черняховский". Ввод в эксплуатацию двух новых "зеленых" паромов позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области, переориентировать грузопоток на территорию РФ, а также обеспечить перевозку грузов, необходимых для внутреннего потребления.
Оба парома для линии "Усть-Луга – Балтийск" названы в честь выдающихся советских полководцев: дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского, единственного в истории СССР маршала двух стран – СССР и Польши, и дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Черняховского.