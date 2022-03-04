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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/provokatsiya-1776567673.html
Минобороны заявило о подготовке провокации националистами в Харькове
Минобороны заявило о подготовке провокации националистами в Харькове - РИА Новости, 04.03.2022
Минобороны заявило о подготовке провокации националистами в Харькове
Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:34
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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он.Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома."Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Минобороны РФ рассказало о взятых под контроль районах и провокациях ВСУ в жилых секторах
Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он. Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. "Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков.
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министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, украина
17:34 04.03.2022 (обновлено: 18:23 04.03.2022)
 
Минобороны заявило о подготовке провокации националистами в Харькове

Минобороны: националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных журналистов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:11Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский покинул Украину и переехал в Польшу, заявил Володин
Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома.
"Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
"Мы выжили": ситуация в освобожденных городах и селах Донбасса
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

Жители радуются освобождению города Счастье в Луганской народной республике
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

Женщина с котом на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

Люди готовят еду у подъезда жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

Мужчины набирают питьевую воду в различные емкости во дворе жилого дома в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

Сотрудники международного комитета Красного креста разгружают гуманитарную помощь в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Житель Счастья радуется освобождению города.

Мужчина радуется освобождению города Счастье в Луганской народной республике.
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

Мужчина с мальчиком на улице в освобожденном городе Счастье в Луганской народной республике
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

Жительница села Приморское в Донецкой народной республике, освобожденного военнослужащими Народной милиции ДНР
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское в Донецкой народной республике
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

Вид на здания базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

Жители села Бугас прячутся от артобстрела в подвале дома
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

Военнослужащий армии ДНР чинит бронетехнику на дороге в селе Бугас
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
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© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанк

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

Украинский флаг на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
1 из 14

Один из освобожденных от киевских силовиков городов — Счастье в ЛНР, находящийся в 30 километрах от линии соприкосновения.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
2 из 14

Горожане признаются, что плакали от радости, увидев ополченцев. Они ждали этого дня с самого начала военного конфликта в Донбассе.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
3 из 14

"Ну ничего, все прошло, мы живы, мы выжили", — говорит жительница Счастья Галина Ивановна.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
4 из 14

После боев за населенный пункт здесь четверо суток не было воды, газа и света. Теперь началась работа по восстановлению всех сфер жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
5 из 14

Международный комитет Красного Креста привез в Счастье гуманитарную помощь.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
6 из 14

Житель Счастья радуется освобождению города.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
7 из 14

Делается все, чтобы люди как можно быстрее вернулись к мирной жизни.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
8 из 14

В свою очередь силы ДНР с начала операции установили контроль над 36 населенными пунктами.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
9 из 14

Военнослужащие Народной милиции ДНР в освобожденном селе Приморское.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
10 из 14

Еще буквально вчера тут хозяйничали ВСУ.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
11 из 14

А сегодня местные жители наконец-то выбрались из погребов и подвалов, где прятались от обстрелов.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
12 из 14

Военнослужащие ДНР ремонтируют технику, приводят в порядок обмундирование.

© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
13 из 14

В освобожденных районах все еще много взрывоопасных предметов.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
14 из 14

Военные предупреждают, что к подозрительным вещам и боеприпасам прикасаться ни в коем случае нельзя.

© РИА Новости / Иван Родионов
Перейти в фотобанк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ХарьковУкраина
 
 
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