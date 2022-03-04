https://ria.ru/20220304/provokatsiya-1776567673.html

Минобороны заявило о подготовке провокации националистами в Харькове

Минобороны заявило о подготовке провокации националистами в Харькове - РИА Новости, 04.03.2022

Минобороны заявило о подготовке провокации националистами в Харькове

Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:34

2022-03-04T17:34

2022-03-04T18:23

обострение ситуации в днр и лнр

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьков

украина

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием западных СМИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Всё это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он.Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома."Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/zelenskiy-1776545154.html

харьков

украина

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Минобороны РФ рассказало о взятых под контроль районах и провокациях ВСУ в жилых секторах Украинские националисты готовят провокацию в Харькове с участием зеИ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. "Цель провокации - вызвать ответный огонь российской артиллерии по жилому сектору Харькова. Все это планируется снимать на камеры с последующей передачей съемок западным журналистам", - сказал он. Конашенков пояснил, что, по подтвержденным данным, на улице Жилярди Киевского района в частном секторе между домами размещены РСЗО. Местным жителям, в том числе детям, националисты запрещают покидать свои дома. "Сейчас установки приведены в готовность к обстрелу подразделений российских вооруженных сил, расположенных вне города", - сообщил Конашенков. 2022-03-04T17:34 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), харьков, украина