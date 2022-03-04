https://ria.ru/20220304/prava-1776419497.html
Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека
Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что Россия намерена не только поднимать уровень гарантий прав... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:14
2022-03-04T09:14
2022-03-04T10:05
россия
совет европы
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что Россия намерена не только поднимать уровень гарантий прав человека, но и работать над созданием дополнительных институтов.Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете."Мы намерены по-прежнему не только поднимать уровень гарантий прав человека на национальном уровне, но и отстраивать дополнительные наднациональные институты. Возможно, это может быть комиссия по правам человека", - сообщила она.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20210901/prava-1748143414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет европы, общество, татьяна москалькова
09:14 04.03.2022 (обновлено: 10:05 04.03.2022)
Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека
Москалькова допустила создание дополнительных институтов для гарантий прав человека