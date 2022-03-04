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Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека
Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что Россия намерена не только поднимать уровень гарантий прав... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:14
2022-03-04T10:05
россия
совет европы
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что Россия намерена не только поднимать уровень гарантий прав человека, но и работать над созданием дополнительных институтов.Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете."Мы намерены по-прежнему не только поднимать уровень гарантий прав человека на национальном уровне, но и отстраивать дополнительные наднациональные институты. Возможно, это может быть комиссия по правам человека", - сообщила она.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, совет европы, общество, татьяна москалькова
09:14 04.03.2022 (обновлено: 10:05 04.03.2022)
 
Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека

Москалькова допустила создание дополнительных институтов для гарантий прав человека

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что Россия намерена не только поднимать уровень гарантий прав человека, но и работать над созданием дополнительных институтов.
Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете.
"Мы намерены по-прежнему не только поднимать уровень гарантий прав человека на национальном уровне, но и отстраивать дополнительные наднациональные институты. Возможно, это может быть комиссия по правам человека", - сообщила она.
Читайте полный текст интервью >>>
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября 2021, 12:30
Глава СПЧ оценил ситуацию с соблюдением прав человека в России
 
РоссияСовет ЕвропыОбществоТатьяна Москалькова
 
 
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