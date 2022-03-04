https://ria.ru/20220304/prava-1776419497.html

Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека

Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова допустила создание допинститутов для гарантий прав человека

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что Россия намерена не только поднимать уровень гарантий прав... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:14

2022-03-04T09:14

2022-03-04T10:05

россия

совет европы

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что Россия намерена не только поднимать уровень гарантий прав человека, но и работать над созданием дополнительных институтов.Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете."Мы намерены по-прежнему не только поднимать уровень гарантий прав человека на национальном уровне, но и отстраивать дополнительные наднациональные институты. Возможно, это может быть комиссия по правам человека", - сообщила она.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20210901/prava-1748143414.html

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, совет европы, общество, татьяна москалькова