https://ria.ru/20220304/porsche-1776447573.html
Porsche остановила поставки автомобилей в Россию
Porsche остановила поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Porsche остановила поставки автомобилей в Россию
Porsche остановила поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:32
2022-03-04T11:32
2022-03-04T11:33
экономика
авто
россия
volkswagen group
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Porsche остановила поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания."В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что в России Porsche представлен в 20 городах. В 2021 году было поставлено 6262 автомобиля, а самой популярной моделью был Cayenne. На эту модель приходилось более 54% поставок.Porsche входит в крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen Group. На этой неделе он также заявил о приостановке поставок автомобилей в российские дилерские центры.
https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, россия, volkswagen group
11:32 04.03.2022 (обновлено: 11:33 04.03.2022)
Porsche остановила поставки автомобилей в Россию
Компания Porsche остановила поставки автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины