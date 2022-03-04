https://ria.ru/20220304/porsche-1776447573.html

Porsche остановила поставки автомобилей в Россию

Porsche остановила поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 04.03.2022

Porsche остановила поставки автомобилей в Россию

Porsche остановила поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:32

2022-03-04T11:32

2022-03-04T11:33

экономика

авто

россия

volkswagen group

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Porsche остановила поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания."В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что в России Porsche представлен в 20 городах. В 2021 году было поставлено 6262 автомобиля, а самой популярной моделью был Cayenne. На эту модель приходилось более 54% поставок.Porsche входит в крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen Group. На этой неделе он также заявил о приостановке поставок автомобилей в российские дилерские центры.

https://ria.ru/20220304/avtomobili-1776363634.html

россия

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2022

Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, авто, россия, volkswagen group