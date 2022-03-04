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Porsche остановила поставки автомобилей в Россию
Porsche остановила поставки автомобилей в Россию - РИА Новости, 04.03.2022
Porsche остановила поставки автомобилей в Россию
Porsche остановила поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:32
2022-03-04T11:33
экономика
авто
россия
volkswagen group
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Porsche остановила поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания."В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию", - говорится в сообщении.Компания уточняет, что в России Porsche представлен в 20 городах. В 2021 году было поставлено 6262 автомобиля, а самой популярной моделью был Cayenne. На эту модель приходилось более 54% поставок.Porsche входит в крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen Group. На этой неделе он также заявил о приостановке поставок автомобилей в российские дилерские центры.
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экономика, авто, россия, volkswagen group
11:32 04.03.2022 (обновлено: 11:33 04.03.2022)
 
Porsche остановила поставки автомобилей в Россию

Компания Porsche остановила поставки автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Porsche 964 turbo на выставке редких спорткаров
Автомобиль Porsche 964 turbo на выставке редких спорткаров - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобиль Porsche 964 turbo на выставке редких спорткаров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Porsche остановила поставки своих автомобилей в Россию из-за ситуации вокруг Украины, сообщила компания.
"В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию", - говорится в сообщении.
Компания уточняет, что в России Porsche представлен в 20 городах. В 2021 году было поставлено 6262 автомобиля, а самой популярной моделью был Cayenne. На эту модель приходилось более 54% поставок.
Porsche входит в крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen Group. На этой неделе он также заявил о приостановке поставок автомобилей в российские дилерские центры.
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:00
Пошли вразнос: автомобили в России стали золотыми
 
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