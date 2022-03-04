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Семье якутского солдата, погибшего в спецоперации на Украине, окажут помощь
Семье якутского солдата, погибшего в спецоперации на Украине, окажут помощь - РИА Новости, 04.03.2022
Семье якутского солдата, погибшего в спецоперации на Украине, окажут помощь
Семье якутского солдата контрактной службы, погибшего при участии в спецоперации на Украине, окажут помощь, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T07:45
2022-03-04T07:45
россия
общество
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ЯКУТСК, 4 мар – РИА Новости. Семье якутского солдата контрактной службы, погибшего при участии в спецоперации на Украине, окажут помощь, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.Глава республики выразил соболезнование родным и близким солдата из города Томмот Алданскогол района Якутии.По словам Николаева, погибшему было 22 года. "Cвою жизнь он посвятил беззаветному служению Родине и до последнего дня остался верен воинской присяге. После прохождения срочной службы, Александр Иванов остался в рядах Российской Армии и перешел на контрактную службу в Амурской области, откуда был призван. Он настоящий Герой, который навсегда останется для нас всех примером мужества и отваги, верности своему долгу", - добавил глава Якутии.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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россия, общество
07:45 04.03.2022
 
Семье якутского солдата, погибшего в спецоперации на Украине, окажут помощь

Семье якутского солдата, погибшего при участии в спецоперации на Украине, окажут помощь

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военнослужащие
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ЯКУТСК, 4 мар – РИА Новости. Семье якутского солдата контрактной службы, погибшего при участии в спецоперации на Украине, окажут помощь, сообщил глава региона Айсен Николаев в Telegram.
Глава республики выразил соболезнование родным и близким солдата из города Томмот Алданскогол района Якутии.
"С большой горечью и прискорбием сообщаю о том, что при исполнении служебного долга во время военной спецоперации в помощь Луганской и Донецкой народным республикам погиб якутянин, житель города Томмот Алданского района Александр Иванов. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким солдата. Семье Александра будет оказана вся необходимая помощь", - отметил он.
По словам Николаева, погибшему было 22 года. "Cвою жизнь он посвятил беззаветному служению Родине и до последнего дня остался верен воинской присяге. После прохождения срочной службы, Александр Иванов остался в рядах Российской Армии и перешел на контрактную службу в Амурской области, откуда был призван. Он настоящий Герой, который навсегда останется для нас всех примером мужества и отваги, верности своему долгу", - добавил глава Якутии.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
4 марта, 06:30
Москалькова: на Украине отказались от договоренностей по военнопленным
 
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