https://ria.ru/20220304/pensii-1776535743.html
Совфед одобрил закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
Совфед одобрил закон о праве правительства оперативно повышать пенсии - РИА Новости, 04.03.2022
Совфед одобрил закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T15:41
2022-03-04T15:41
2022-03-04T16:02
совет федерации рф
россия
правительство рф
пенсии
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.Документ наделяет кабмин правом принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии выше установленного законом "О государственной социальной помощи". Правительство также сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.Одновременно расширяются полномочия кабмина на 2022 год. В частности, он сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.Правительство будет вправе в текущем году устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, социальной защиты (поддержки) населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.Помимо того, кабмин сможет устанавливать особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе продлевать сроки уплаты страховых взносов и дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей. Он также будет вправе устанавливать в 2022 году особенности правового регулирования трудовых отношений, отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности осуществления деятельности в связи с созданием объектов туристской инфраструктуры и обеспечивающей их инфраструктуры.
https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776457832.html
https://ria.ru/20220304/kanikuly-1776476157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, правительство рф, пенсии, общество
15:41 04.03.2022 (обновлено: 16:02 04.03.2022)
Совфед одобрил закон о праве правительства оперативно повышать пенсии
Совфед одобрил закон о праве правительства оперативно повышать доплаты к пенсии
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.
Документ наделяет кабмин правом принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии выше установленного законом "О государственной социальной помощи". Правительство
также сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Одновременно расширяются полномочия кабмина на 2022 год. В частности, он сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума в целом по РФ
на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.
Правительство будет вправе в текущем году устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, социальной защиты (поддержки) населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.
Помимо того, кабмин сможет устанавливать особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе продлевать сроки уплаты страховых взносов и дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей. Он также будет вправе устанавливать в 2022 году особенности правового регулирования трудовых отношений, отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности осуществления деятельности в связи с созданием объектов туристской инфраструктуры и обеспечивающей их инфраструктуры.