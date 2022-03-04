https://ria.ru/20220304/pensii-1776535743.html

Совфед одобрил закон о праве правительства оперативно повышать пенсии

Совфед одобрил закон о праве правительства оперативно повышать пенсии - РИА Новости, 04.03.2022

Совфед одобрил закон о праве правительства оперативно повышать пенсии

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:41

2022-03-04T15:41

2022-03-04T16:02

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россия

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пенсии

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон о предоставлении правительству РФ права оперативно повышать доплаты к пенсии и принимать решения о ее индексации.Документ наделяет кабмин правом принимать решения об установлении размера социальной доплаты к пенсии выше установленного законом "О государственной социальной помощи". Правительство также сможет принимать решения о дополнительной индексации социальных пенсий, увеличении стоимости одного пенсионного коэффициента и индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.Одновременно расширяются полномочия кабмина на 2022 год. В частности, он сможет определять особенности исчисления и установления минимального размера оплаты труда, а также величины прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения и по основным социально-демографическим группам, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии.Правительство будет вправе в текущем году устанавливать и особенности правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи, социальной защиты (поддержки) населения, а также предоставления в рамках такой помощи социальных услуг, иных социальных гарантий и выплат для отдельных категорий граждан.Помимо того, кабмин сможет устанавливать особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, в том числе продлевать сроки уплаты страховых взносов и дополнительные основания для предоставления отсрочки или рассрочки по их уплате для пострадавших отраслей. Он также будет вправе устанавливать в 2022 году особенности правового регулирования трудовых отношений, отношений в области содействия занятости населения с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.Кроме того, правительство сможет устанавливать особенности осуществления деятельности в связи с созданием объектов туристской инфраструктуры и обеспечивающей их инфраструктуры.

https://ria.ru/20220304/podderzhka-1776457832.html

https://ria.ru/20220304/kanikuly-1776476157.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

совет федерации рф, россия, правительство рф, пенсии, общество