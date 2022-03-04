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Туризм
https://ria.ru/20220304/otmena-1776424343.html
Москалькова рассказала о помощи россиянам, пострадавшим от отмены рейсов
Москалькова рассказала о помощи россиянам, пострадавшим от отмены рейсов - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова рассказала о помощи россиянам, пострадавшим от отмены рейсов
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что получает большое количество обращений от россиян, которые не... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:52
2022-03-04T10:05
туризм
в мире
россия
татьяна москалькова
туристы
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новости - туризм
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что получает большое количество обращений от россиян, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов, и уверила, что им всем будет оказана помощь."Россияне, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов, просят оказать содействие, чтобы приехать на родину, в том числе поступают коллективные обращения... Этим занимается МИД, транспортное агентство, консульства. Я уверена, что никто не останется в беде, всем будет оказана помощь и они смогут прибыть в Россию", - сообщила Москалькова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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в мире, россия, татьяна москалькова, туристы, туризм, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
09:52 04.03.2022 (обновлено: 10:05 04.03.2022)
 
Москалькова рассказала о помощи россиянам, пострадавшим от отмены рейсов

Москалькова заверила, что россияне, пострадавшие от отмены рейсов, смогут вернуться домой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВид из окна российского самолета во время полета
Вид из окна российского самолета во время полета - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вид из окна российского самолета во время полета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что получает большое количество обращений от россиян, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов, и уверила, что им всем будет оказана помощь.
"Россияне, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов, просят оказать содействие, чтобы приехать на родину, в том числе поступают коллективные обращения... Этим занимается МИД, транспортное агентство, консульства. Я уверена, что никто не останется в беде, всем будет оказана помощь и они смогут прибыть в Россию", - сообщила Москалькова.
Читайте полный текст интервью >>>
Самолет Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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Ростуризм назвал даты вывозных рейсов из Доминиканы, Мексики и с Мадейры
 
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