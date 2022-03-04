https://ria.ru/20220304/otmena-1776424343.html

Москалькова рассказала о помощи россиянам, пострадавшим от отмены рейсов

Москалькова рассказала о помощи россиянам, пострадавшим от отмены рейсов - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова рассказала о помощи россиянам, пострадавшим от отмены рейсов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что получает большое количество обращений от россиян, которые не... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:52

2022-03-04T09:52

2022-03-04T10:05

туризм

в мире

россия

татьяна москалькова

туристы

туризм

новости - туризм

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582726_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_c1f98ddb29ef0a4f9d49d5a5853fbe3c.jpg

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что получает большое количество обращений от россиян, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов, и уверила, что им всем будет оказана помощь."Россияне, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов, просят оказать содействие, чтобы приехать на родину, в том числе поступают коллективные обращения... Этим занимается МИД, транспортное агентство, консульства. Я уверена, что никто не останется в беде, всем будет оказана помощь и они смогут прибыть в Россию", - сообщила Москалькова.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220302/puteshestviya-1776074996.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, татьяна москалькова, туристы, туризм, новости - туризм, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)