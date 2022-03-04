https://ria.ru/20220304/nebenzya-1776604698.html

Небензя обвинил Запад и Киев в искусственном разжигании истерии по Украине

Небензя обвинил Запад и Киев в искусственном разжигании истерии по Украине - РИА Новости, 04.03.2022

Небензя обвинил Запад и Киев в искусственном разжигании истерии по Украине

Запад и Киев разжигают искусственную истерию по поводу происходящего на Украине, созвав в пятницу заседание СБ ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T20:45

2022-03-04T20:45

2022-03-04T20:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

совет безопасности оон

вооруженные силы рф

василий небензя

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ООН, 4 мар - РИА Новости. Запад и Киев разжигают искусственную истерию по поводу происходящего на Украине, созвав в пятницу заседание СБ ООН, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Сегодняшнее заседание - очередная попытка киевских властей разжечь искусственную истерию по поводу происходящего на Украине, а подпевают им в этом их западные покровители", - сказал он, выступая на заседании Совбеза ООН.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/ukraina-1776220553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, совет безопасности оон, вооруженные силы рф, василий небензя, украина