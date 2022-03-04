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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/nato-1776576235.html
В Раде заявили, что НАТО "слила" Украину
В Раде заявили, что НАТО "слила" Украину - РИА Новости, 04.03.2022
В Раде заявили, что НАТО "слила" Украину
Отказ НАТО "закрывать" небо над Украиной доказывает, что страну "слили", заявил украинский депутат Илья Кива. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T17:58
2022-03-04T18:05
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
верховная рада украины
илья кива
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отказ НАТО "закрывать" небо над Украиной доказывает, что страну "слили", заявил украинский депутат Илья Кива.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока заявил, что на встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине."НАТО отказалась "закрывать" небо над Украиной, что еще раз доказывает, что Украину слили, а значит, бомбардировки продолжатся с новой силой", - написал Кива в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html
https://ria.ru/20220304/germaniya-1776427592.html
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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, верховная рада украины, илья кива, ситуация в днр и лнр
17:58 04.03.2022 (обновлено: 18:05 04.03.2022)
 
В Раде заявили, что НАТО "слила" Украину

Депутат Кива: отказ НАТО закрывать небо над Украиной доказывает "слив" страны

© Фото : Илья Кива/FacebookДепутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
Депутат Верховной Рады Украины из фракции Оппозиционная платформа — За жизнь Илья Кива - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : Илья Кива/Facebook
Депутат Верховной Рады Украины из фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отказ НАТО "закрывать" небо над Украиной доказывает, что страну "слили", заявил украинский депутат Илья Кива.
Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока заявил, что на встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг
"НАТО отказалась "закрывать" небо над Украиной, что еще раз доказывает, что Украину слили, а значит, бомбардировки продолжатся с новой силой", - написал Кива в Telegram.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 10:16Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад не бросит украинцев на произвол судьбы, заявила глава МИД Германии
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Цветы и игрушки, возложенные к памятнику Аллея Ангелов в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Время расплаты за Одессу и донецкую Аллею Ангелов пришло
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаВерховная Рада УкраиныИлья КиваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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