https://ria.ru/20220304/nato-1776576235.html

В Раде заявили, что НАТО "слила" Украину

В Раде заявили, что НАТО "слила" Украину - РИА Новости, 04.03.2022

В Раде заявили, что НАТО "слила" Украину

Отказ НАТО "закрывать" небо над Украиной доказывает, что страну "слили", заявил украинский депутат Илья Кива. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:58

2022-03-04T17:58

2022-03-04T18:05

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

нато

йенс столтенберг

украина

верховная рада украины

илья кива

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Отказ НАТО "закрывать" небо над Украиной доказывает, что страну "слили", заявил украинский депутат Илья Кива.Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока заявил, что на встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине."НАТО отказалась "закрывать" небо над Украиной, что еще раз доказывает, что Украину слили, а значит, бомбардировки продолжатся с новой силой", - написал Кива в Telegram.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html

https://ria.ru/20220304/germaniya-1776427592.html

https://ria.ru/20220304/rossiya-1776352950.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, украина, верховная рада украины, илья кива, ситуация в днр и лнр