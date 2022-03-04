16:05 04.03.2022 (обновлено: 17:12 04.03.2022)
НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не будет вводить бесполетную зону над Украиной
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. На встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока.
"У союзников есть ответственность за то, чтобы эскалация не вышла дальше за пределы Украины. Это будет еще опаснее, разрушительнее, принесет больше страданий. Мы четко дали понять, не собираемся воевать на Украине, как в воздухе, так и на земле", - сказал он. Столтенберг подчеркнул, что введение беспилотной зоны означало бы направление авиации НАТО, которая должна была бы сбивать российские самолеты, что спровоцировало бы разрастание конфликта за пределы Украины.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.