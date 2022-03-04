https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html

НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг

НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 04.03.2022

НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг

На встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине,... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:05

2022-03-04T16:05

2022-03-04T17:12

обострение ситуации в днр и лнр

нато

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украина

йенс столтенберг

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. На встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока."У союзников есть ответственность за то, чтобы эскалация не вышла дальше за пределы Украины. Это будет еще опаснее, разрушительнее, принесет больше страданий. Мы четко дали понять, не собираемся воевать на Украине, как в воздухе, так и на земле", - сказал он. Столтенберг подчеркнул, что введение беспилотной зоны означало бы направление авиации НАТО, которая должна была бы сбивать российские самолеты, что спровоцировало бы разрастание конфликта за пределы Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/nato-1776449185.html

https://ria.ru/20220303/psaki-1776375325.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

нато, в мире, украина, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр