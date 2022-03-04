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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html
НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг
НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг - РИА Новости, 04.03.2022
НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг
На встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине,... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:05
2022-03-04T17:12
обострение ситуации в днр и лнр
нато
в мире
украина
йенс столтенберг
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. На встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока."У союзников есть ответственность за то, чтобы эскалация не вышла дальше за пределы Украины. Это будет еще опаснее, разрушительнее, принесет больше страданий. Мы четко дали понять, не собираемся воевать на Украине, как в воздухе, так и на земле", - сказал он. Столтенберг подчеркнул, что введение беспилотной зоны означало бы направление авиации НАТО, которая должна была бы сбивать российские самолеты, что спровоцировало бы разрастание конфликта за пределы Украины.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/nato-1776449185.html
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нато, в мире, украина, йенс столтенберг, ситуация в днр и лнр
16:05 04.03.2022 (обновлено: 17:12 04.03.2022)
 
НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс не будет вводить бесполетную зону над Украиной

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. На встрече глав МИД НАТО упоминался вопрос о бесполетной зоне над Украиной, но в альянсе считают, что самолеты и войска НАТО не должны находиться на Украине, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока.
"У союзников есть ответственность за то, чтобы эскалация не вышла дальше за пределы Украины. Это будет еще опаснее, разрушительнее, принесет больше страданий. Мы четко дали понять, не собираемся воевать на Украине, как в воздухе, так и на земле", - сказал он. Столтенберг подчеркнул, что введение беспилотной зоны означало бы направление авиации НАТО, которая должна была бы сбивать российские самолеты, что спровоцировало бы разрастание конфликта за пределы Украины.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 11:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Генсек НАТО заявил, что альянс не является стороной конфликта на Украине
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 22:03
Псаки объяснила, почему США против введения бесполетной зоны над Украиной
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРНАТОВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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