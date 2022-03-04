https://ria.ru/20220304/nato-1776542805.html
НАТО нацелена на сохранение каналов связи с Россией, заявил Столтенберг
НАТО нацелена на сохранение каналов связи с Россией, заявил Столтенберг - РИА Новости, 04.03.2022
НАТО нацелена на сохранение каналов связи с Россией, заявил Столтенберг
НАТО нацелена на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:04
2022-03-04T16:04
2022-03-04T16:39
нато
йенс столтенберг
россия
безопасность
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар – РИА Новости. НАТО нацелена на сохранение каналов связи с РФ, чтобы избежать конфликтных ситуаций, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания глав МИД стран Североатлантического блока."Министры (иностранных дел НАТО – ред.) сошлись во мнении, что отношения России и НАТО поменялись на длительный период, но мы по-прежнему привержены тому, чтобы сохранять шанс для дипломатии, для решения конфликта, чтобы избежать непредвиденной эскалации, недоразумений", - сказал Столтенберг.В четверг представитель оборонного ведомства США говорил РИА Новости, что Пентагон на фоне боевых действий на Украине с 1 марта установил с министерством обороны России канал связи для предотвращения военных инцидентов. По его словам, США по-прежнему сохраняют с РФ ряд каналов коммуникации "для обсуждения важнейших вопросов в сфере безопасности на случай непредвиденных обстоятельств или чрезвычайной ситуации".Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/voyna-1776444656.html
https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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нато, йенс столтенберг, россия, безопасность
16:04 04.03.2022 (обновлено: 16:39 04.03.2022)
НАТО нацелена на сохранение каналов связи с Россией, заявил Столтенберг
Генсек НАТО Столтенберг: альянс нацелен на сохранение каналов связи с Россией