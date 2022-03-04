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Финляндия и Швеция будут участвовать во всех встречах НАТО
Финляндия и Швеция будут участвовать во всех встречах НАТО - РИА Новости, 04.03.2022
Финляндия и Швеция будут участвовать во всех встречах НАТО
Главы МИД стран НАТО договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T16:03
2022-03-04T16:47
в мире
нато
финляндия
швеция
йенс столтенберг
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."В ответ на российскую агрессию мы договорились усилить нашу координацию и обмен информацией со Швецией и Финляндией. Обе страны теперь принимают участие во всех консультациях НАТО по кризису", — сказал он.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html
финляндия
швеция
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в мире, нато, финляндия, швеция, йенс столтенберг, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф
16:03 04.03.2022 (обновлено: 16:47 04.03.2022)
 
Финляндия и Швеция будут участвовать во всех встречах НАТО

Генсек НАТО Столтенберг: Финляндия и Швеция будут участвовать во всех встречах альянса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"В ответ на российскую агрессию мы договорились усилить нашу координацию и обмен информацией со Швецией и Финляндией. Обе страны теперь принимают участие во всех консультациях НАТО по кризису", — сказал он.
Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
НАТО не хочет видеть свои войска и самолеты на Украине, заявил Столтенберг
 
В миреНАТОФинляндияШвецияЙенс СтолтенбергВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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