https://ria.ru/20220304/nato-1776542585.html

Финляндия и Швеция будут участвовать во всех встречах НАТО

Финляндия и Швеция будут участвовать во всех встречах НАТО - РИА Новости, 04.03.2022

Финляндия и Швеция будут участвовать во всех встречах НАТО

Главы МИД стран НАТО договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:03

2022-03-04T16:03

2022-03-04T16:47

в мире

нато

финляндия

швеция

йенс столтенберг

владимир путин

донецкая народная республика

россия

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. Главы МИД стран НАТО договорились расширить сотрудничество с Финляндией и Швецией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."В ответ на российскую агрессию мы договорились усилить нашу координацию и обмен информацией со Швецией и Финляндией. Обе страны теперь принимают участие во всех консультациях НАТО по кризису", — сказал он.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220304/nato-1776543063.html

финляндия

швеция

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, нато, финляндия, швеция, йенс столтенберг, владимир путин, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы рф