https://ria.ru/20220304/nakazanie-1776452471.html
В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС
В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС - РИА Новости, 04.03.2022
В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС
Комитет Совет Федерации по конституционному законодательству поддержал в пятницу закон об уголовном наказании и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:48
2022-03-04T11:48
2022-03-04T11:50
совет федерации рф
россия
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Совет Федерации по конституционному законодательству поддержал в пятницу закон об уголовном наказании и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.Совет Федерации рассмотрит закон в пятницу после 15.00.
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, россия, общество
11:48 04.03.2022 (обновлено: 11:50 04.03.2022)
В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС
Комитет СФ рекомендовал одобрить закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС