https://ria.ru/20220304/nakazanie-1776452471.html

В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС

В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС - РИА Новости, 04.03.2022

В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС

Комитет Совет Федерации по конституционному законодательству поддержал в пятницу закон об уголовном наказании и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:48

2022-03-04T11:48

2022-03-04T11:50

совет федерации рф

россия

общество

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Совет Федерации по конституционному законодательству поддержал в пятницу закон об уголовном наказании и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.Совет Федерации рассмотрит закон в пятницу после 15.00.

https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

совет федерации рф, россия, общество