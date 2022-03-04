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В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС
В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС - РИА Новости, 04.03.2022
В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС
Комитет Совет Федерации по конституционному законодательству поддержал в пятницу закон об уголовном наказании и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:48
2022-03-04T11:50
совет федерации рф
россия
общество
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Совет Федерации по конституционному законодательству поддержал в пятницу закон об уголовном наказании и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.Совет Федерации рассмотрит закон в пятницу после 15.00.
https://ria.ru/20220302/minoborony-1776129022.html
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совет федерации рф, россия, общество
11:48 04.03.2022 (обновлено: 11:50 04.03.2022)
 
В Совфеде поддержали закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС

Комитет СФ рекомендовал одобрить закон об уголовном наказании за фейки о российских ВС

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Комитет Совет Федерации по конституционному законодательству поддержал в пятницу закон об уголовном наказании и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
Совет Федерации рассмотрит закон в пятницу после 15.00.
Конашенков: Информация о якобы неисчислимых потерях ВС РФ – целенаправленная дезинформация - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 20:02Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Минобороны указало на фейки о "неисчислимых" потерях России
 
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