https://ria.ru/20220304/moskalkova-1776398291.html
Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным
Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T03:11
2022-03-04T03:11
2022-03-04T10:02
украина
красный крест
в мире
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь."По этому поводу (оказанию помощи военнопленным - ред.) я обратилась в Красный Крест, есть два офиса организации: Международный Красный Крест в Женеве и Красный Крест на Украине. Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы", - сообщила Москалькова.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, красный крест, в мире, россия
03:11 04.03.2022 (обновлено: 10:02 04.03.2022)
Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным
Омбудсмен Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным