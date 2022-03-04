https://ria.ru/20220304/moskalkova-1776398291.html

Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным

Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T03:11

2022-03-04T03:11

2022-03-04T10:02

украина

красный крест

в мире

россия

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь."По этому поводу (оказанию помощи военнопленным - ред.) я обратилась в Красный Крест, есть два офиса организации: Международный Красный Крест в Женеве и Красный Крест на Украине. Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы", - сообщила Москалькова.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220303/feyk-1776207171.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

украина, красный крест, в мире, россия