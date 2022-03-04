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Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным
Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T03:11
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украина
красный крест
в мире
россия
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь."По этому поводу (оказанию помощи военнопленным - ред.) я обратилась в Красный Крест, есть два офиса организации: Международный Красный Крест в Женеве и Красный Крест на Украине. Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы", - сообщила Москалькова.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/feyk-1776207171.html
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украина, красный крест, в мире, россия
03:11 04.03.2022 (обновлено: 10:02 04.03.2022)
 
Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным

Омбудсмен Москалькова обратилась в Красный Крест для помощи российским военнопленным

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в интервью РИА Новости, что обратилась в Международный Красный Крест и Красный Крест на Украине с просьбой посетить российских военных, попавших в плен на Украине, и оказать им необходимую помощь.
"По этому поводу (оказанию помощи военнопленным - ред.) я обратилась в Красный Крест, есть два офиса организации: Международный Красный Крест в Женеве и Красный Крест на Украине. Я прошу Красный Крест посетить тех пленных, о которых мне написали родственники, а также всех остальных попавших в плен, чтобы оказать им помощь и сообщить об их состоянии здоровья и о том, соблюдаются ли международные нормы и принципы при их содержании в местах несвободы", - сообщила Москалькова.
Читайте полный текст интервью >>>
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.03.2022
3 марта, 11:34
Москалькова предупредила о распространении фейков о военном положении
 
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