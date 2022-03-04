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МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС круглосуточно
МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС круглосуточно - РИА Новости, 04.03.2022
МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС круглосуточно
Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ переведен в режим круглосуточного наблюдения в связи с обстановкой в районе Запорожской АЭС, сообщило... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T06:40
2022-03-04T06:41
в мире
рафаэль гросси
украина
запорожская аэс
магатэ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ переведен в режим круглосуточного наблюдения в связи с обстановкой в районе Запорожской АЭС, сообщило международное атомное агентство.Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с украинскими властями.Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
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в мире, рафаэль гросси, украина, запорожская аэс, магатэ
06:40 04.03.2022 (обновлено: 06:41 04.03.2022)
 
МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС круглосуточно

Аварийный центр МАГАТЭ будет следить за ситуацией вокруг Запорожской АЭС круглосуточно

© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Центр по инцидентам и аварийным ситуациям МАГАТЭ переведен в режим круглосуточного наблюдения в связи с обстановкой в районе Запорожской АЭС, сообщило международное атомное агентство.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ранее обсудил ситуацию на Запорожской АЭС с украинскими властями.
Ранее представитель пресс-службы АЭС сообщил, что на территории станции произошел пожар, изменений радиационного фона нет. На кадрах с камеры видеонаблюдения на территории станции был виден дым. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины затем сообщила, что пожар произошел за пределами Запорожской АЭС, на станции отключен один из энергоблоков.
При этом, по данным службы, спасатели находятся в готовности. В то же время "Энергоатом" (оператор всех действующих на Украине АЭС) со ссылкой на главу Запорожской военной администрации Александра Старуха сообщил, что пожарных пропустили на территорию АЭС.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 06:23
ГСЧС Украины сообщила, что возле Запорожской АЭС горит пятиэтажное здание
 
В миреРафаэль ГроссиУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭ
 
 
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