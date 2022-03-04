https://ria.ru/20220304/mariupol-1776550977.html

Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ не давали покинуть город

Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ не давали покинуть город - РИА Новости, 04.03.2022

Житель Мариуполя рассказал, как ВСУ не давали покинуть город

Украинские военные не предоставили жителям Мариуполя никаких коридоров для выхода из города, а использовали их как живой щит, рассказал РИА Новости житель... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:31

2022-03-04T16:31

2022-03-04T16:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

мариуполь

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НОВОАЗОВСК (ДНР), 4 мар – РИА Новости. Украинские военные не предоставили жителям Мариуполя никаких коридоров для выхода из города, а использовали их как живой щит, рассказал РИА Новости житель города, сумевший спастись из окружения с супругой и несовершеннолетней дочерью."Они просто сначала живым щитом прикрывались, потом бросили свой народ, потом стали его уничтожать, просто утюжить его, все уничтожать, просто палить, уничтожать город. Вот и все. Просто уничтожать своих мирных жителей. А пытаться рассказать потом, наверно, по мировым СМИ, что это сделала Россия и ДНР", - сказал собеседник агентства.На вопрос о том, был ли предоставлен коридор для выхода из города, он ответил отрицательно.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как отмечал президент РФ, об оккупации Украины речи не идет.Мариуполь, чье население превышало 450 тысяч человек, на момент провозглашения ДНР в 2014 году был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды на азовском побережье стали одним из самых горячих мест конфликта на востоке Украины. В понедельник, 28 февраля, Басурин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что силы ДНР подходят к городу и он скоро будет блокирован.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очевидец об обстреле жилых домов в Мариуполе украинскими войсками Очевидец рассказал РИА Новости, как украинские войска обстреливали дома в Мариуполе, чтобы обвинить Россию 2022-03-04T16:31 true PT1M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, мариуполь