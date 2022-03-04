https://ria.ru/20220304/lnr-1776567504.html

ЛНР освободила еще пять населенных пунктов, заявили в Минобороны

ЛНР освободила еще пять населенных пунктов, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

ЛНР освободила еще пять населенных пунктов, заявили в Минобороны

Группировка войск ЛНР продолжает наступательные действия и освободила еще пять населенных пунктов, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T17:34

2022-03-04T17:34

2022-03-04T18:08

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Группировка войск ЛНР продолжает наступательные действия и освободила еще пять населенных пунктов, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, овладела населенными пунктами Шандриголово, Александровка, Дерилово, Среднее, Лозовое", - заявил он.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, россия