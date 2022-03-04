Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220304/konventsiya-1776417886.html
Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека
Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека
Ситуация с Советом Европы приводит к созданию в рамках евразийского пространства дополнительных механизмов для исполнения Конвенции о правах человека, заявила в РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:02
2022-03-04T10:05
россия
совет европы
общество
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация с Советом Европы приводит к созданию в рамках евразийского пространства дополнительных механизмов для исполнения Конвенции о правах человека, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете."Ситуация с Советом Европы разворачивает наше сознание к тому, чтобы на национальном и наднациональном уровне, в рамках евразийского пространства отстраивать дополнительные механизмы для исполнения Конвенции об основных правах и свободах человека 1950 года, ибо она имплементирована и в Конституции РФ, и во всех законодательных актах РФ", - сказала омбудсмен.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20220128/kadyrov-1769892986.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, совет европы, общество, татьяна москалькова
09:02 04.03.2022 (обновлено: 10:05 04.03.2022)
 
Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека

Москалькова предложила создать новые механизмы по исполнению Конвенции о правах человека

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация с Советом Европы приводит к созданию в рамках евразийского пространства дополнительных механизмов для исполнения Конвенции о правах человека, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете.
"Ситуация с Советом Европы разворачивает наше сознание к тому, чтобы на национальном и наднациональном уровне, в рамках евразийского пространства отстраивать дополнительные механизмы для исполнения Конвенции об основных правах и свободах человека 1950 года, ибо она имплементирована и в Конституции РФ, и во всех законодательных актах РФ", - сказала омбудсмен.
Читайте полный текст интервью >>>
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.01.2022
28 января, 02:10
Кадыров призвал Госдеп научиться соблюдать права человека
 
РоссияСовет ЕвропыОбществоТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала