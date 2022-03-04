https://ria.ru/20220304/konventsiya-1776417886.html
Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека
Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека - РИА Новости, 04.03.2022
Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека
Ситуация с Советом Европы приводит к созданию в рамках евразийского пространства дополнительных механизмов для исполнения Конвенции о правах человека, заявила в РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:02
2022-03-04T09:02
2022-03-04T10:05
россия
совет европы
общество
татьяна москалькова
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация с Советом Европы приводит к созданию в рамках евразийского пространства дополнительных механизмов для исполнения Конвенции о правах человека, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете."Ситуация с Советом Европы разворачивает наше сознание к тому, чтобы на национальном и наднациональном уровне, в рамках евразийского пространства отстраивать дополнительные механизмы для исполнения Конвенции об основных правах и свободах человека 1950 года, ибо она имплементирована и в Конституции РФ, и во всех законодательных актах РФ", - сказала омбудсмен.Читайте полный текст интервью >>>
https://ria.ru/20220128/kadyrov-1769892986.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет европы, общество, татьяна москалькова
09:02 04.03.2022 (обновлено: 10:05 04.03.2022)
Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека
Москалькова предложила создать новые механизмы по исполнению Конвенции о правах человека
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация с Советом Европы приводит к созданию в рамках евразийского пространства дополнительных механизмов для исполнения Конвенции о правах человека, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее Комитет министров Совета Европы
приостановил членство России
в Совете.
"Ситуация с Советом Европы разворачивает наше сознание к тому, чтобы на национальном и наднациональном уровне, в рамках евразийского пространства отстраивать дополнительные механизмы для исполнения Конвенции об основных правах и свободах человека 1950 года, ибо она имплементирована и в Конституции РФ, и во всех законодательных актах РФ", - сказала омбудсмен.