https://ria.ru/20220304/konventsiya-1776417886.html

Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека

Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека - РИА Новости, 04.03.2022

Москалькова призвала создать новые механизмы по Конвенции о правах человека

Ситуация с Советом Европы приводит к созданию в рамках евразийского пространства дополнительных механизмов для исполнения Конвенции о правах человека, заявила в РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:02

2022-03-04T09:02

2022-03-04T10:05

россия

совет европы

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ситуация с Советом Европы приводит к созданию в рамках евразийского пространства дополнительных механизмов для исполнения Конвенции о правах человека, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Ранее Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в Совете."Ситуация с Советом Европы разворачивает наше сознание к тому, чтобы на национальном и наднациональном уровне, в рамках евразийского пространства отстраивать дополнительные механизмы для исполнения Конвенции об основных правах и свободах человека 1950 года, ибо она имплементирована и в Конституции РФ, и во всех законодательных актах РФ", - сказала омбудсмен.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220128/kadyrov-1769892986.html

россия

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, совет европы, общество, татьяна москалькова