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В России появятся два новых киберполигона
В России появятся два новых киберполигона - РИА Новости, 04.03.2022
В России появятся два новых киберполигона
Новые центры Национального киберполигона появятся в 2022 году в Санкт-Петербурге и Оренбургской области, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T09:11
2022-03-04T09:11
технологии
россия
санкт-петербург
самара
общество
дмитрий чернышенко
оренбургская область
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новые центры Национального киберполигона появятся в 2022 году в Санкт-Петербурге и Оренбургской области, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В текущей ситуации для нас особенно важно оперативно обучать специалистов компетенциям, обеспечивающим кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практические навыки защиты от киберугроз. В 2022 году в России появится еще два новых опорных центра Национального киберполигона - в Санкт-Петербурге и Оренбургской области", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба."Минцифры планирует и в дальнейшем расширять масштабы киберполигона и, соответственно, проводимых на его базе мероприятий, повышать квалификацию профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений, проводить исследовательские работы в сфере кибербезопасности", - отметил директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Антон Привезенцев.Проект по созданию национального киберполигона был запущен в конце 2019 года для повышения готовности государства и российских организаций ключевых отраслей экономики к отражению компьютерных атак и укрепления государственной безопасности в цифровом пространстве. До конца 2024 года запланировано отраслевое и функциональное развитие инфраструктуры киберполигона. В частности, будут созданы сегменты нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной отраслей и металлургии. Также будет расширен объем автоматизированных сценариев компьютерных атак для проведения киберучений. Планируется создание дополнительных опорных центров киберполигона в различных регионах России.
https://ria.ru/20211222/kiberprestupleniya-1764832102.html
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россия
санкт-петербург
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технологии, россия, санкт-петербург, самара, общество, дмитрий чернышенко, оренбургская область
09:11 04.03.2022
 
В России появятся два новых киберполигона

Вице-премьер Чернышенко: новые киберполигоны появятся в Петербурге и Оренбургской области

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Санкт-Петербург
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новые центры Национального киберполигона появятся в 2022 году в Санкт-Петербурге и Оренбургской области, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"В текущей ситуации для нас особенно важно оперативно обучать специалистов компетенциям, обеспечивающим кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практические навыки защиты от киберугроз. В 2022 году в России появится еще два новых опорных центра Национального киберполигона - в Санкт-Петербурге и Оренбургской области", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба.
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"Минцифры планирует и в дальнейшем расширять масштабы киберполигона и, соответственно, проводимых на его базе мероприятий, повышать квалификацию профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений, проводить исследовательские работы в сфере кибербезопасности", - отметил директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Антон Привезенцев.
Проект по созданию национального киберполигона был запущен в конце 2019 года для повышения готовности государства и российских организаций ключевых отраслей экономики к отражению компьютерных атак и укрепления государственной безопасности в цифровом пространстве. До конца 2024 года запланировано отраслевое и функциональное развитие инфраструктуры киберполигона. В частности, будут созданы сегменты нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной отраслей и металлургии. Также будет расширен объем автоматизированных сценариев компьютерных атак для проведения киберучений. Планируется создание дополнительных опорных центров киберполигона в различных регионах России.
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ТехнологииРоссияСанкт-ПетербургСамараОбществоДмитрий ЧернышенкоОренбургская область
 
 
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