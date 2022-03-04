https://ria.ru/20220304/kiberpoligon-1776418750.html

В России появятся два новых киберполигона

В России появятся два новых киберполигона - РИА Новости, 04.03.2022

В России появятся два новых киберполигона

Новые центры Национального киберполигона появятся в 2022 году в Санкт-Петербурге и Оренбургской области, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T09:11

2022-03-04T09:11

2022-03-04T09:11

технологии

россия

санкт-петербург

самара

общество

дмитрий чернышенко

оренбургская область

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Новые центры Национального киберполигона появятся в 2022 году в Санкт-Петербурге и Оренбургской области, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко."В текущей ситуации для нас особенно важно оперативно обучать специалистов компетенциям, обеспечивающим кибербезопасность страны. Созданный в Самаре опорный центр стал уже седьмой точкой присутствия Национального киберполигона. Благодаря ему не только студенты, а также сотрудники региональных ИТ-компаний смогут отрабатывать практические навыки защиты от киберугроз. В 2022 году в России появится еще два новых опорных центра Национального киберполигона - в Санкт-Петербурге и Оренбургской области", - сказал Чернышенко, слова которого приводит его пресс-служба."Минцифры планирует и в дальнейшем расширять масштабы киберполигона и, соответственно, проводимых на его базе мероприятий, повышать квалификацию профессорско-преподавательского состава высших образовательных учреждений, проводить исследовательские работы в сфере кибербезопасности", - отметил директор департамента развития новых телекоммуникационных сервисов Минцифры России Антон Привезенцев.Проект по созданию национального киберполигона был запущен в конце 2019 года для повышения готовности государства и российских организаций ключевых отраслей экономики к отражению компьютерных атак и укрепления государственной безопасности в цифровом пространстве. До конца 2024 года запланировано отраслевое и функциональное развитие инфраструктуры киберполигона. В частности, будут созданы сегменты нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной отраслей и металлургии. Также будет расширен объем автоматизированных сценариев компьютерных атак для проведения киберучений. Планируется создание дополнительных опорных центров киберполигона в различных регионах России.

https://ria.ru/20211222/kiberprestupleniya-1764832102.html

https://ria.ru/20211206/rezolyutsiya-1762475069.html

россия

санкт-петербург

самара

оренбургская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

технологии, россия, санкт-петербург, самара, общество, дмитрий чернышенко, оренбургская область