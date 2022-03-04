https://ria.ru/20220304/kharkov-1776510867.html

Власти Харькова не помогают в организации гумкоридора, заявили в Минобороны

Власти Харькова не помогают в организации гумкоридора, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.03.2022

Власти Харькова не помогают в организации гумкоридора, заявили в Минобороны

Власти Харькова не выпускают мирных граждан и иностранцев из населенных пунктов, боясь расправы со стороны нацистов, заявил журналистам начальник Национального... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:40

2022-03-04T14:40

2022-03-04T16:09

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Власти Харькова не выпускают мирных граждан и иностранцев из населенных пунктов, боясь расправы со стороны нацистов, заявил журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Учитывая катастрофическую гуманитарную ситуацию в городе Харькове, вчера нам удалось выйти на связь с ответственными должностными лицами в офисе президента Украины, которые предоставили контакт якобы ответственного должностного лица в Харькове. Причем должность ответственного должностного лица соответствующего высокого уровня и ранга, которое должно было оказать содействие в выводе кратчайшим путем на территорию Российской Федерации мирных граждан и иностранцев, а также обеспечит гуманитарный коридор", - рассказал он."На наш звонок этому должностному лицу мы получили следующий ответ, цитирую его дословно: "Я их не держу, куда хотят - туда пусть и идут", - отметил Мизинцев.По его словам, на комментарий российской стороны о том, что это большое расстояние и необходимо оказать помощь в выделении автомобильного транспорта для доставки людей к пунктам встречи, обеспечить их охрану, где российской стороной подготовлены соответствующие колонны автобусов, горячее питание и медицинское обеспечение, должностное лицо в ответ прокомментировало коротко и ясно: "Я не самоубийца, как только я начну их собирать и отправлять в сторону России, я первый буду уничтожен батальонами территориальной обороны, а точнее национальными батальонами, то есть нацистами"."При этом, я умышленно не называю фамилии должностных лиц, так как об этом они просили сами в целях личной безопасности. То есть по сути они боятся расправы. Считаю, что комментарии этого разговора излишни", - добавил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной. По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/dnr-1776252736.html

https://ria.ru/20220301/donbass-1775794297.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

харьков, в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр