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"Маршал Рокоссовский" обеспечит связь Калининграда со страной, заявил Путин
"Маршал Рокоссовский" обеспечит связь Калининграда со страной, заявил Путин - РИА Новости, 04.03.2022
"Маршал Рокоссовский" обеспечит связь Калининграда со страной, заявил Путин
Новый автомобильно-железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский" позволит обеспечить беспрерывную связь западного форпоста России со страной и бесперебойные... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T14:04
2022-03-04T14:37
политика
владимир путин
константин рокоссовский
иван черняховский
балтийск
калининградская область
россия
объединенная судостроительная корпорация
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 4 мар - РИА Новости. Новый автомобильно-железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский" позволит обеспечить беспрерывную связь западного форпоста России со страной и бесперебойные поставки продукции в Калининградскую область, заявил президент РФ Владимир Путин"Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной. А это значит, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калининградской области, для бесперебойных поставок продукции и устойчивой работы компаний и предприятий региона", - подчеркнул президент перед поднятием государственного флага над судном.Церемония проходила в морском порту Усть-Луга, Путин участвовал в ней по видеосвязи."Маршал Рокоссовский" – первый в России двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром. Судно построено Невским судостроительным-судоремонтным заводом (входит в ОСК) совместно с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard и предназначено для перевозки железнодорожных составов и накатных грузов.Согласно техническим характеристикам судна, оно обладает длиной 200 метров и шириной 27 метров. Такая ширина парома позволяет использовать максимальную производительность аппарелей в портах Балтийск и Усть-Луга.В пятницу также пройдет первая накатка вагонов на паром, после чего "Маршал Рокоссовский" выйдет на стратегически важную для России линию "Усть-Луга – Балтийск". Сейчас на линии задействованы два парома – "Балтийск" (ФГУП "Росморпорт") и "Амбал" (ООО "Оборонлогистика").Ожидается, что до конца 2022 года флот, занятый на переправе "Усть-Луга – Балтийск", пополнит еще одно судно, строящееся по заказу ФГУП "Росморпорт", – паром "Генерал Черняховский". Ввод в эксплуатацию двух новых "зеленых" паромов позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области, переориентировать грузопоток на территорию РФ, а также обеспечить перевозку грузов, необходимых для внутреннего потребления.Оба парома для линии "Усть-Луга – Балтийск" названы в честь выдающихся советских полководцев: дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского, единственного в истории СССР маршала двух стран – СССР и Польши, и дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Черняховского.
https://ria.ru/20220304/paromy-1776501230.html
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политика, владимир путин, константин рокоссовский, иван черняховский, балтийск, калининградская область, россия, объединенная судостроительная корпорация, фгуп "росморпорт"
14:04 04.03.2022 (обновлено: 14:37 04.03.2022)
 
"Маршал Рокоссовский" обеспечит связь Калининграда со страной, заявил Путин

Президент Путин: паром "Маршал Рокоссовский" обеспечит связь Калининграда со страной

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская область), 4 мар - РИА Новости. Новый автомобильно-железнодорожный паром "Маршал Рокоссовский" позволит обеспечить беспрерывную связь западного форпоста России со страной и бесперебойные поставки продукции в Калининградскую область, заявил президент РФ Владимир Путин
"Наличие морского транспорта такого класса позволит нам гарантировать постоянную, надежную связь западного форпоста России со всей страной. А это значит, что при любом развитии событий мы обеспечим достойные условия для жизни людей, возможности для дальнейшего укрепления промышленной, социальной, туристической инфраструктуры Калининградской области, для бесперебойных поставок продукции и устойчивой работы компаний и предприятий региона", - подчеркнул президент перед поднятием государственного флага над судном.
Вид на акваторию Невельского залива на юго-западном побережье острова Сахалин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:17
Путин пообещал завершить строительство новых паромов для Сахалина и Курил
Церемония проходила в морском порту Усть-Луга, Путин участвовал в ней по видеосвязи.
"Маршал Рокоссовский" – первый в России двухтопливный автомобильно-железнодорожный паром. Судно построено Невским судостроительным-судоремонтным заводом (входит в ОСК) совместно с турецкой верфью Kuzey Star Shipyard и предназначено для перевозки железнодорожных составов и накатных грузов.
Согласно техническим характеристикам судна, оно обладает длиной 200 метров и шириной 27 метров. Такая ширина парома позволяет использовать максимальную производительность аппарелей в портах Балтийск и Усть-Луга.
В пятницу также пройдет первая накатка вагонов на паром, после чего "Маршал Рокоссовский" выйдет на стратегически важную для России линию "Усть-Луга – Балтийск". Сейчас на линии задействованы два парома – "Балтийск" (ФГУП "Росморпорт") и "Амбал" (ООО "Оборонлогистика").
Ожидается, что до конца 2022 года флот, занятый на переправе "Усть-Луга – Балтийск", пополнит еще одно судно, строящееся по заказу ФГУП "Росморпорт", – паром "Генерал Черняховский". Ввод в эксплуатацию двух новых "зеленых" паромов позволит повысить транспортную безопасность Калининградской области, переориентировать грузопоток на территорию РФ, а также обеспечить перевозку грузов, необходимых для внутреннего потребления.
Оба парома для линии "Усть-Луга – Балтийск" названы в честь выдающихся советских полководцев: дважды Героя Советского Союза Константина Рокоссовского, единственного в истории СССР маршала двух стран – СССР и Польши, и дважды Героя Советского Союза, генерала армии Ивана Черняховского.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 14:16
Россия все равно решит поставленные задачи, заявил Путин
 
ПолитикаВладимир ПутинКонстантин РокоссовскийИван ЧерняховскийБалтийскКалининградская областьРоссияОбъединенная судостроительная корпорацияФГУП "Росморпорт"
 
 
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