https://ria.ru/20220304/informatsiya-1776528206.html

Матвиенко назвала информационную войну с Россией ковровыми бомбардировками

Матвиенко назвала информационную войну с Россией ковровыми бомбардировками - РИА Новости, 04.03.2022

Матвиенко назвала информационную войну с Россией ковровыми бомбардировками

Запад развернул против России беспрецедентную информационную войну, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:25

2022-03-04T15:25

2022-03-04T15:49

медиавойны

валентина матвиенко

россия

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общество

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Запад развернул против России беспрецедентную информационную войну, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Запад развернул настоящую информационную войну против России. Войну беспрецедентную по масштабам, по степени агрессивности, по концентрации ненависти, каждая атака в которой была подготовлена и технически обеспечена", - сказала она на заседании. По ее словам, то, что говорят американские соцсети, нельзя иначе охарактеризовать как "ковровые информационные бомбардировки нашего общества"."На нашу страну, ее граждан, военнослужащих изливаются в режиме нон-стоп потоки чудовищной лжи. По сути, идет война на ментальное, моральное, культурное уничтожение нашей родины. Не секрет, что и внутри страны есть люди, способные сознательно или неосознанно поучаствовать в таких информационных боевых действиях", - подчеркнула она."Именно на поддержку внутри российского общества и рассчитывали за океаном. Но мы видим, что организаторы этого просчитались. Расколоть общество, расшатать его им не удалось", - добавила Матвиенко. По ее словам, она ежедневно просматривает интернет, соцсети и видит "картинку в динамике". "Вижу, что с каждым днем все больше выступлений, лейтмотив которых один: мне не стыдно, что русский, горжусь Россией, наше дело правое. Хотя и недооценивать деморализующее влияние враждебной пропаганды, уверена, тоже нельзя", - заявила она.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/koshki-1776358942.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

валентина матвиенко, россия, совет федерации рф, общество, ситуация в днр и лнр