https://ria.ru/20220304/germaniya-1776613819.html

МВД Германии выступило против дискриминации жителей с российскими корнями

МВД Германии выступило против дискриминации жителей с российскими корнями - РИА Новости, 05.03.2022

МВД Германии выступило против дискриминации жителей с российскими корнями

ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер. РИА Новости, 05.03.2022

2022-03-04T21:44

2022-03-04T21:44

2022-03-05T14:15

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валерий фадеев

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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты."Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка", - написала министр в Twitter. Фезер отметила, что органы безопасности и полиция "очень бдительны", добавив, что власти будут защищать граждан как российского, так и украинского происхождения. "Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии", - заявила она.В четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220304/oon-1776551865.html

https://ria.ru/20220304/narusheniya-1776592046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

германия, в мире, россия, валерий фадеев, анналена бербок, владимир путин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, мид германии, санкции в отношении россии