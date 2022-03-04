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МВД Германии выступило против дискриминации жителей с российскими корнями
МВД Германии выступило против дискриминации жителей с российскими корнями - РИА Новости, 05.03.2022
МВД Германии выступило против дискриминации жителей с российскими корнями
ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер. РИА Новости, 05.03.2022
2022-03-04T21:44
2022-03-05T14:15
германия
в мире
россия
валерий фадеев
анналена бербок
владимир путин
украина
донецкая народная республика
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты."Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка", - написала министр в Twitter. Фезер отметила, что органы безопасности и полиция "очень бдительны", добавив, что власти будут защищать граждан как российского, так и украинского происхождения. "Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии", - заявила она.В четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220304/oon-1776551865.html
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германия, в мире, россия, валерий фадеев, анналена бербок, владимир путин, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, мид германии, санкции в отношении россии
21:44 04.03.2022 (обновлено: 14:15 05.03.2022)
 
МВД Германии выступило против дискриминации жителей с российскими корнями

Глава МВД Германии Фезер выступила против дискриминации жителей, имеющих российские корни

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германии
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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
Уполномоченный по правам человека в Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 16:34
В ООН изучат письмо Москальковой о нападках на граждан России за рубежом
"Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка", - написала министр в Twitter. Фезер отметила, что органы безопасности и полиция "очень бдительны", добавив, что власти будут защищать граждан как российского, так и украинского происхождения. "Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии", - заявила она.
В четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Президент РФ Владимир Путин говорит по телефону - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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Запад игнорирует нарушения международного права Киевом, заявил Путин
 
ГерманияВ миреРоссияВалерий ФадеевАнналена БербокВладимир ПутинУкраинаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФМИД ГерманииСанкции в отношении России
 
 
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