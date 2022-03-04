21:44 04.03.2022 (обновлено: 14:15 05.03.2022)
МВД Германии выступило против дискриминации жителей с российскими корнями
Глава МВД Германии Фезер выступила против дискриминации жителей, имеющих российские корни
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германии
БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. ФРГ выступает против дискриминации граждан, имеющих российские корни, заявила глава МВД страны Нэнси Фезер.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратится к комиссару по правам человека СЕ для защиты россиян за рубежом. По ее словам, россияне, находящиеся за рубежом, столкнулись с травлей. Она отмечала, что российские студенты, обучающиеся в европейских вузах, подвергаются нападкам и отчислению из-за ситуации с Украиной. Глава СПЧ Валерий Фадеев заявлял, что намерен обратиться к правозащитникам Европы из-за травли россиян, для этого Совет собирает факты.
"Мы решительно выступаем против того, чтобы люди подвергались дискриминации из-за их российского происхождения или языка", - написала министр в Twitter. Фезер отметила, что органы безопасности и полиция "очень бдительны", добавив, что власти будут защищать граждан как российского, так и украинского происхождения. "Мы будем в равной степени защищать всех людей и все учреждения в Германии", - заявила она.
В четверг глава МИД ФРГ Анналена Бербок призвала прекратить нападки на проживающих в Германии россиян и белорусов в связи с ситуацией на Украине.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.