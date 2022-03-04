https://ria.ru/20220304/germaniya-1776498764.html

В Германии заявили, что на Украину выехали правые экстремисты

В Германии заявили, что на Украину выехали правые экстремисты - РИА Новости, 04.03.2022

В Германии заявили, что на Украину выехали правые экстремисты

Немецкое онлайн-издание ZEIT Online провело собственное журналистское расследование о том, как правые радикалы в Германии выезжают на Украину для участия в... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T14:13

2022-03-04T14:13

2022-03-04T14:31

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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александр бастрыкин

россия

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БЕРЛИН, 4 мар – РИА Новости. Немецкое онлайн-издание ZEIT Online провело собственное журналистское расследование о том, как правые радикалы в Германии выезжают на Украину для участия в боевых действиях. Статья с итогами расследования под заголовком "Как неонацистов вербуют на войну на Украине" был опубликован на сайте издания вечером в четверг."Неонацисты из Германии давно поддерживают тесные контакты с правыми экстремистами в Украине. В течение многих лет правые экстремисты все больше объединялись в международные сети, движимые общим чувством необходимости защищать себя как якобы подвергнутую угрозе "белую расу". Ось Германия-Украина является одним из наиболее важных соединений", - говорится в статье.Там отмечается, что "есть личные знакомства, взаимные визиты, транснациональная сеть". "Расследование ZEIT Online показывает, что с самого начала войны на Украине эта сеть занималась вербовкой немецких неонацистов в качестве добровольцев для борьбы с Россией", - пишут авторы статьи. По их заявлению, "помимо авантюризма и военного опыта, правых экстремистов из Германии, вероятно, также интересует борьба" с "русскими".Вербовка ультраправых боевиков, по данным издания, проходит параллельно с кампанией украинских властей по созданию интернационального добровольческого легиона. Органы безопасности в Германии предупреждены о ситуации с самого начала кампании. В МВД ФРГ заявили о том, что "заинтересованы в предотвращении выезда экстремистов из страны", эта задача возложена на федеральную полицию. Однако, согласно информации ZEIT ONLINE, немецким службам безопасности известно по меньшей мере о трех немецких правых экстремистах, которые уже находятся на Украине.По данным издания, "украинский добровольческий батальон "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело - ред.), созданный в 2014 году как военизированный батальон для борьбы с пророссийскими" ополченцами на востоке Украины, "особенно активен в вербовке". Оно добавляет, что "с самого начала это подразделение отличалось не только своей крайне правой позицией — оно также годами вербовало правых экстремистов из других стран". "Несколько немцев из среды неонацистских партий и правоэкстремистских группировок за последние годы прошли подготовку в тренировочных лагерях "Азова"... Там же их обучали обращению с оружием. На фотографии, которая есть в распоряжении ZEIT Online, видно, например, что молодой человек из Ростока тренировался в таком лагере в Киеве в 2018 году. На снимке он держит в руке штурмовую винтовку", - пишет издание.С начала боевых действий на Украине близкие к "Азову" правые украинские группы проводят в соцсетях кампании по вербовке иностранцев на английском и на немецком языках, пишет ZEIT Online. В профильных чатах, помимо призывов к пожертвованиям, есть "профессиональные, ежедневно обновляемые инструкции о том, какие документы необходимы, какие пограничные переходы рекомендуются; есть информация о якобы самых безопасных дорогах до Киева на данный момент и о том, как действовать после достижения призывного пункта "Азов", сообщает издание.В рамках журналистского расследования корреспондент ZEIT Online связался с вербовщиком якобы из желания принять участие в боевых действиях. Он был перенаправлен сразу к трем контактным лицам, которые "отвечают днем и ночью на личные вопросы на нескольких языках". Один из этих контактных лиц "Владислав К." сообщил журналисту на английском языке, что он член гражданского корпуса "Азов" и проживает в западноукраинском городе Ивано-Франковске. В приведенном в Twitter одного из участников расследования скриншоте переписки с "Владиславом К." вербовщик утверждает, что батальон "Азов" "тренируется и сражается вместе" с интернациональным легионом. Другой вербовщик "Азова" - женщина, она сообщила по-немецки, что "киевский штаб "Азова" является официальным местом сбора и обучения" не только для рекрутов ультраправого батальона, но и для добровольцев интернационального легиона, пишет издание.Журналисты ZEIT ONLINE связались с "основательницей группы поддержки "Азова" Intermarium Support, сотрудники которой "вербуют иностранных бойцов в Telegram" - это Олена Семеняка, известная также как координатор международных проектов батальона "Азов". На запрос ZEIT ONLINE она откликнулась из "защищенного медиацентра украинского парламента", где сейчас работает "помощником депутата украинского парламента, который принадлежит к правящей партии Зеленского", пишет издание. Отвечая на вопрос о вербовке рекрутов для "Азова", Семеняка заявила: "Я даю им информацию о том, как добраться до Украины, и передаю ее интернациональному легиону", политические взгляды или национальность при этом "никогда не обсуждались", пишет издание со слов координатора. В посольстве Украины в ФРГ ZEIT Online заявили, что у них нет информации о данной деятельности "Азова". Депутат, на которого работает Семеняка, заявил, что между создаваемым интернациональным легионом и "Азовом" нет "никакой связи".По данным ZEIT Online, ряд немецких ультраправых группировок, таких как Der Dritte Weg, находятся в тесном контакте с украинским батальоном "Азов". Бывший член правления неонацистской Национал-демократической партии Германии (NPD) Бальдур Ландогарт (настоящее имя Тобиас Шульц), многократно посещавший Украину, по данным прокуратуры Саксонии, занимался вербовкой людей для "военной службы за рубежом", ведется следствие, пишет издание со ссылкой на собственные источники. Ранее Ландогарт распространил в своем чате в Telegram информацию "для добровольцев, которые хотят отправиться в зону боевых действий, включая предполагаемый сборный пункт во Львове на западе Украины", однако "на самом деле по этому адресу находится местная штаб-квартира крайне правой партии "Азовский национальный корпус", что подтвердил изданию контакт в "Азове", пишет ZEIT Online. Сам Ландогарт заявил журналистам, что занимается организацией "гуманитарной помощи женщинам и детям" на Украине."Даже если до сих пор в Украину въехали всего несколько немецких неонацистов, это считается риском для безопасности для Германии", - пишет издание."Опыт применения оружия представляет большую угрозу для внутренней безопасности", - предупредила в Twitter депутат от Левой партии Мартина Реннер, ее слова приводятся в статье.Александр Ритцман из аналитического центра Counter Extremism Project (CEP) также опасается, что если правоэкстремистские добровольцы вернутся из Украины с военным боевым опытом, их способность "планировать и успешно проводить теракты в Германии" возрастет, отмечает СМИ.По его информации, эксперт в области правого экстремизма требует, чтобы органы безопасности разработали "комплексную стратегию мониторинга" для наблюдения за деятельностью немецких легионеров-иностранцев на Украине. "Нарушения закона, такие как участие в военных преступлениях, должны быть задокументированы", - пишет ZEIT ONLINE.Владимир Зеленский ранее заявил, что первые из 16 тысяч иностранных наемников едут воевать за Украину.Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил фиксировать факты участия наемников в совершении преступлений на территории Украины.Прибывающие на Украину иностранные наемники создают угрозу распространения международного терроризма не только для Киева, но и для ближайших украинских соседей, включая Европу, заявил ранее глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220303/natsionalisty-1776307119.html

https://ria.ru/20220302/ukraina-1776017083.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220221/donbass-1774160711.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, германия, владимир зеленский, андрей климов, александр бастрыкин, россия, саксония, киев, следственный комитет россии (ск рф), мвд фрг, вооруженные силы рф