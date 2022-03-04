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"Новая газета" заявила, что удаляет материалы о спецоперации на Украине
"Новая газета" заявила, что удаляет материалы о спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.03.2022
"Новая газета" заявила, что удаляет материалы о спецоперации на Украине
"Новая газета" заявила, что удаляет с сайта и из соцсетей материалы, посвященные российской спецоперации на Украине. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T20:02
2022-03-04T20:21
в мире
технологии
россия
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
новая газета
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Новая газета" заявила, что удаляет с сайта и из соцсетей материалы, посвященные российской спецоперации на Украине.Роскомнадзор 26 февраля потребовал от ряда российских СМИ удалить недостоверную информацию относительно российской военной операции по демилитаризации Украины, среди них была "Новая газета". Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.В заявлении "Новой газеты", опубликованном в Telegram, говорится, что возникла угроза "уголовного преследования как журналистов, так и граждан, которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны"."Мы удаляем материалы на эту тему с нашего сайта и из социальных сетей. Мы продолжаем рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания", - говорится в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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https://ria.ru/20220304/blokirovka-1776476388.html
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в мире, технологии, россия, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, новая газета , общество, журналистика, цензура, донбасс, украина
20:02 04.03.2022 (обновлено: 20:21 04.03.2022)
 
"Новая газета" заявила, что удаляет материалы о спецоперации на Украине

"Новая газета" заявила, что удаляет с сайта и из соцсетей материалы об операции на Украине

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкПустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Пустые помещения на территории базы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Донецкой народной республике, уничтоженной ВКС РФ
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. "Новая газета" заявила, что удаляет с сайта и из соцсетей материалы, посвященные российской спецоперации на Украине.
Роскомнадзор 26 февраля потребовал от ряда российских СМИ удалить недостоверную информацию относительно российской военной операции по демилитаризации Украины, среди них была "Новая газета". Совет Федерации одобрил в пятницу закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.
Логотип приложения TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 19:10
Роскомнадзор направил письмо TikTok из-за дискриминации российских СМИ
В заявлении "Новой газеты", опубликованном в Telegram, говорится, что возникла угроза "уголовного преследования как журналистов, так и граждан, которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны".
"Мы удаляем материалы на эту тему с нашего сайта и из социальных сетей. Мы продолжаем рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания", - говорится в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Микрофон в студии радиостанции - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 12:58
Сайты "Голоса Америки"*, BBC, DW, Meduza* и "Радио Свободы"* заблокировали
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысяч объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
4 марта, 05:27
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Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погиб 498 российский военный, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.
Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
Логотип радиостанции Эхо Москвы в помещении редакции в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
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"Эхо Москвы" отключит сайт и удалит все корпоративные аккаунты соцсетей
 
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