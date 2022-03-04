https://ria.ru/20220304/feyk-1776442534.html

Комитет Совфеда поддержал закон об ответственности за фейки об армии

Комитет Совфеда поддержал закон об ответственности за фейки об армии - РИА Новости, 04.03.2022

Комитет Совфеда поддержал закон об ответственности за фейки об армии

Международный комитет Совета Федерации на заседании в пятницу рекомендовал палате одобрить законы об ответственности иностранцев за нарушение прав россиян и... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T11:12

2022-03-04T11:12

2022-03-04T11:40

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации на заседании в пятницу рекомендовал палате одобрить законы об ответственности иностранцев за нарушение прав россиян и поправки в УК о наказании за фейки в отношении военнослужащих РФ, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Владимир Джабаров.Сенаторы планируют рассмотреть документы на заседании Совфеда в пятницу."Поддержали оба закона единогласно", - сказал Джабаров.Первый закон предусматривает введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека в РФ. Санкции будут предусматривать, в частности, запрет на въезд этих лиц на территорию России, арест на территории РФ их финансовых и иных активов.Второй документ вносит поправки в законодательство об уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях ВС РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220304/feyki-1776436369.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, совет федерации рф