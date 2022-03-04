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Комитет Совфеда поддержал закон об ответственности за фейки об армии
Комитет Совфеда поддержал закон об ответственности за фейки об армии - РИА Новости, 04.03.2022
Комитет Совфеда поддержал закон об ответственности за фейки об армии
Международный комитет Совета Федерации на заседании в пятницу рекомендовал палате одобрить законы об ответственности иностранцев за нарушение прав россиян и... РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T11:12
2022-03-04T11:12
2022-03-04T11:40
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Международный комитет Совета Федерации на заседании в пятницу рекомендовал палате одобрить законы об ответственности иностранцев за нарушение прав россиян и поправки в УК о наказании за фейки в отношении военнослужащих РФ, сообщил РИА Новости первый замглавы комитета Владимир Джабаров.Сенаторы планируют рассмотреть документы на заседании Совфеда в пятницу."Поддержали оба закона единогласно", - сказал Джабаров.Первый закон предусматривает введение ответных санкций России в отношении иностранных граждан, причастных к нарушению прав человека в РФ. Санкции будут предусматривать, в частности, запрет на въезд этих лиц на территорию России, арест на территории РФ их финансовых и иных активов.Второй документ вносит поправки в законодательство об уголовной ответственности до 15 лет лишения свободы за фейки о действиях ВС РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220304/feyki-1776436369.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, совет федерации рф
11:12 04.03.2022 (обновлено: 11:40 04.03.2022)
Комитет Совфеда поддержал закон об ответственности за фейки об армии
Комитет Совфеда поддержал закон об ответственности за фейки о Вооруженных силах