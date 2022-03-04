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В Кремле ответили на вопрос о возможном подписании документов с Украиной

В Кремле ответили на вопрос о возможном подписании документов с Украиной - РИА Новости, 04.03.2022

В Кремле ответили на вопрос о возможном подписании документов с Украиной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах делегаций РФ и Украины, сообщил, что о каких-то документах сейчас речь не идет, встреча стала РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T15:21

2022-03-04T15:21

2022-03-04T15:21

обострение ситуации в днр и лнр

дмитрий песков

россия

украина

политика

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах делегаций РФ и Украины, сообщил, что о каких-то документах сейчас речь не идет, встреча стала возможностью передать Киеву "наше видение решения этой проблемы".Второй раунд переговоров России и Украины состоялся в четверг в Брестской области. По итогам переговоров глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, входящий в российскую делегацию, сообщил журналистам, что достигнутые Россией и Украиной договорённости будут закреплены в ближайшее время на высшем уровне."Пока не идет речи о каких-то документах. Еще раз повторяю, состоявшиеся переговоры были хорошей возможностью четко передать украинской стороне наше видение решения этой проблемы. Дальше все будет зависеть от реакции украинской стороны. Пока давать какие-то другие оценки, считаем, преждевременно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как будут закреплены эти договоренности, подпишут ли президенты документы.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, украина, политика