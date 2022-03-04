https://ria.ru/20220304/dnr-1776555951.html

В ДНР заявили о более пяти тысячах погибших за период конфликта в Донбассе

В ДНР заявили о более пяти тысячах погибших за период конфликта в Донбассе - РИА Новости, 04.03.2022

В ДНР заявили о более пяти тысячах погибших за период конфликта в Донбассе

В период с 25 февраля в ДНР из-за боевых действий погибли 77 военнослужащих республики и 14 мирных жителей, свидетельствуют данные, опубликованные омбудсменом... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T16:48

2022-03-04T16:48

2022-03-04T16:51

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. В период с 25 февраля в ДНР из-за боевых действий погибли 77 военнослужащих республики и 14 мирных жителей, свидетельствуют данные, опубликованные омбудсменом ДНР в Telegram.Также отмечается, что за этот же период в республике из-за боевых действий пострадали 406 военных и 73 гражданских.С 2014 года в ДНР всего погибли 5150 человек, в том числе 91 ребенок.Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду ответственных за преступления против жителей Донбасса. При поддержке ВС РФ развивают наступление военные группировки ДНР и ЛНР. При этом, как подчеркивал президент России, об оккупации Украины речи не идет.Третьего марта на территории Белоруссии состоялся уже второй раунд российско-украинских переговоров. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели.

донецкая народная республика

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, украина, донбасс