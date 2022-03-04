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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220304/denatsifikatsiya-1776480848.html
В Крыму назвали закон о наказании за фейки о ВС продолжением денацификации
В Крыму назвали закон о наказании за фейки о ВС продолжением денацификации - РИА Новости, 04.03.2022
В Крыму назвали закон о наказании за фейки о ВС продолжением денацификации
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал закон о введении наказания за фейки, которые дискредитируют российскую армию и призывы к санкциям против РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T13:19
2022-03-04T13:19
обострение ситуации в днр и лнр
вячеслав володин
владимир путин
донецкая народная республика
новороссия
совет федерации рф
вооруженные силы рф
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал закон о введении наказания за фейки, которые дискредитируют российскую армию и призывы к санкциям против России, продолжением операции по денацификации.Государственная дума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым, в частности, вводятся уголовное наказание и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Закон незамедлительно направляется в Совет Федерации, после одобрения верхней палатой ляжет на стол президента РФ, поэтому реализация норм инициативы ожидается уже завтра, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Зачистка нашего информационного пространства от всей этой мерзости — это аналог того, как зачищаются города Новороссии от засевших там нацистов. Теперь отравители общественного сознания лишены ощущения своей полной безнаказанности. Хорошо бы еще парочку показательных процессов над ними, чтобы совсем ясно стало, что шутки закончились. Одним словом, операция по денацификации продолжается. И не только на Украине", - сказал Константинов журналистам.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220303/feyki-1776203154.html
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донецкая народная республика
новороссия
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вячеслав володин, владимир путин, донецкая народная республика, новороссия, совет федерации рф, вооруженные силы рф, госдума рф, россия, в мире, республика крым, владимир константинов
13:19 04.03.2022
 
В Крыму назвали закон о наказании за фейки о ВС продолжением денацификации

Константинов назвал закон о наказании за фейки о российских ВС продолжением денацификации

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Построение солдат
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал закон о введении наказания за фейки, которые дискредитируют российскую армию и призывы к санкциям против России, продолжением операции по денацификации.
Государственная дума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении закон, которым, в частности, вводятся уголовное наказание и крупные штрафы за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России. Закон незамедлительно направляется в Совет Федерации, после одобрения верхней палатой ляжет на стол президента РФ, поэтому реализация норм инициативы ожидается уже завтра, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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"Зачистка нашего информационного пространства от всей этой мерзости — это аналог того, как зачищаются города Новороссии от засевших там нацистов. Теперь отравители общественного сознания лишены ощущения своей полной безнаказанности. Хорошо бы еще парочку показательных процессов над ними, чтобы совсем ясно стало, что шутки закончились. Одним словом, операция по денацификации продолжается. И не только на Украине", - сказал Константинов журналистам.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Логотип онлайн-энциклопедии Wikipedia - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
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На утро 3 марта, поражены более 1,6 тысячи объектов, уничтожены 62 самолета, 606 танков и другой бронированной техники и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым. Наступление идет по нескольким направлениям, Киев блокирован с запада. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, однако, официально пока не публиковалась. ВС РФ достигли господства в воздухе над всей Украиной.
По данным Минобороны РФ на 2 марта, в ходе операции погибли 498 российских военных, 1597 ранены. Среди украинской стороны, сообщает российское военное ведомство, потери в разы выше: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Российское Минобороны сообщает о ряде случаев добровольного сложения оружия украинскими войсками – им гарантируют безопасность и возвращение к семьям. Тем временем украинские силовики размещают реактивные залповые системы прямо в жилых кварталах Киева и других украинских городов. Путин назвал это тактикой террористов.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВячеслав ВолодинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаНовороссияСовет Федерации РФВооруженные силы РФГосдума РФРоссияВ миреРеспублика КрымВладимир Константинов
 
 
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