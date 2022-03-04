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Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС
Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС - РИА Новости, 04.03.2022
Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов посетить Чернобыльскую АЭС, как только позволит обстановка. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:09
2022-03-04T21:09
в мире
чернобыльская аэс
совет безопасности оон
рафаэль гросси
магатэ
украина
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов посетить Чернобыльскую АЭС, как только позволит обстановка."Сегодня я выразил готовность отправиться в Чернобыль, как только это будет возможным, чтобы проконсультироваться с украинскими партнерами, а также, если это необходимо, с силами, которые контролируют ситуацию на месте, с тем чтобы создать стабильный механизм для соблюдения основных принципов охраны и безопасности (ядерных) объектов", - сказал Гросси на заседании СБ ООН.
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в мире, чернобыльская аэс, совет безопасности оон, рафаэль гросси, магатэ, украина
21:09 04.03.2022
 
Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси готов посетить ЧАЭС и обсудить безопасность с Киевом и Москвой

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЧернобыльская АЭС
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Чернобыльская АЭС
Читать ria.ru в
ООН, 4 мар – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов посетить Чернобыльскую АЭС, как только позволит обстановка.
"Сегодня я выразил готовность отправиться в Чернобыль, как только это будет возможным, чтобы проконсультироваться с украинскими партнерами, а также, если это необходимо, с силами, которые контролируют ситуацию на месте, с тем чтобы создать стабильный механизм для соблюдения основных принципов охраны и безопасности (ядерных) объектов", - сказал Гросси на заседании СБ ООН.
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В миреЧернобыльская АЭССовет Безопасности ООНРафаэль ГроссиМАГАТЭУкраина
 
 
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