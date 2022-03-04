https://ria.ru/20220304/chaes-1776609255.html

Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС

Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС - РИА Новости, 04.03.2022

Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов посетить Чернобыльскую АЭС, как только позволит обстановка. РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T21:09

2022-03-04T21:09

2022-03-04T21:09

в мире

чернобыльская аэс

совет безопасности оон

рафаэль гросси

магатэ

украина

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ООН, 4 мар – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов посетить Чернобыльскую АЭС, как только позволит обстановка."Сегодня я выразил готовность отправиться в Чернобыль, как только это будет возможным, чтобы проконсультироваться с украинскими партнерами, а также, если это необходимо, с силами, которые контролируют ситуацию на месте, с тем чтобы создать стабильный механизм для соблюдения основных принципов охраны и безопасности (ядерных) объектов", - сказал Гросси на заседании СБ ООН.

https://ria.ru/20220304/reaktsiya-1776597538.html

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, чернобыльская аэс, совет безопасности оон, рафаэль гросси, магатэ, украина