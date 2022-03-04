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Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС
Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС - РИА Новости, 04.03.2022
Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов посетить Чернобыльскую АЭС, как только позволит обстановка. РИА Новости, 04.03.2022
2022-03-04T21:09
2022-03-04T21:09
2022-03-04T21:09
в мире
чернобыльская аэс
совет безопасности оон
рафаэль гросси
магатэ
украина
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ООН, 4 мар – РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов посетить Чернобыльскую АЭС, как только позволит обстановка."Сегодня я выразил готовность отправиться в Чернобыль, как только это будет возможным, чтобы проконсультироваться с украинскими партнерами, а также, если это необходимо, с силами, которые контролируют ситуацию на месте, с тем чтобы создать стабильный механизм для соблюдения основных принципов охраны и безопасности (ядерных) объектов", - сказал Гросси на заседании СБ ООН.
https://ria.ru/20220304/reaktsiya-1776597538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, чернобыльская аэс, совет безопасности оон, рафаэль гросси, магатэ, украина
Гендиректор МАГАТЭ готов посетить ЧАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси готов посетить ЧАЭС и обсудить безопасность с Киевом и Москвой